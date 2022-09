«Heartstopper»-Produktion hat begonnen

US-Fernsehen

In Großbritannien wird derzeit an der zweiten Staffel gedreht.

, das romantische Teenager-Drama von Netflix , hat in Großbritannien mit der Produktion von Staffel zwei begonnen. Vier neue Darsteller stoßen zu der Serie, die auf den Bestseller-Graphikromanen von Alice Oseman über die aufkeimende Liebesgeschichte zwischen dem schüchternen Charlie Spring (Joe Locke) und dem ernsthaften Nick Nelson (Kit Connor) basiert.Jack Barton («The Letter for the King») wurde als Nicks älterer Bruder David gecastet – ein Universitätsstudent, der von Nicks und Charlies Beziehung nicht gerade begeistert ist. Der britische Bühnenschauspieler Nima Taleghani («Cyrano de Bergerac») wird Mr. Farouk spielen, einen der Lehrer an der Truham Grammar School, die Nick und Charlie mit ihren Freunden Tao (William Gao) und Isaac (Tobie Donovan) besuchen.Nach einem landesweiten Casting-Aufruf wird die Newcomerin Leila Khan Sahar Zahid verkörpern, eine Schülerin der Higgs Girls School, auf die Nicks und Charlies Freundinnen Elle (Yasmin Finney), Tara (Corinna Brown) und Darcy (Kizzy Edgell) gehen. Und Bradley Riches, der in Staffel eins von «Heartstopper» als namenloser Schüler auftrat, ist zu einem namentlich genannten Charakter, James McEwan, aufgestiegen – eine neue Figur in der Serie.