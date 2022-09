Rundschau

Seit dem vergangenen Freitag ist die amerikanisch-französische Serie «Irma Vep» bei Sky Deutschland abrufbar. Außerdem wird ein Blick auf «Andor» und «Hacks» geworfen.

«Andor», ein zwölfteiliger Spionage-Thriller aus dem «Star Wars»-Universum von Lucasfilm, spielt fünf Jahre vor den Ereignissen von «Rogue One: A Star Wars Story». Es ist eine Ära voller Gefahren, Täuschungen und Intrigen, in der der Titelheld Cassian den Weg einschlägt, der ihn zum Rebellenhelden machen soll. «Andor» präsentiert «Star Wars» aus einer ganz neuen Perspektive, fokussiert sich auf gewöhnliche Menschen, deren Alltag durch das Imperium beeinflusst wird. Die Entscheidungen, die sie treffen müssen, haben wahrhaftige Konsequenzen und ihr Einsatz dabei könnte für sie – und für die Galaxis – nicht höher sein.Deborah Vance, eine legendäre Stand-up-Comedy-Diva aus Las Vegas, muss sich behaupten: Der Leiter des Casinos, in dem sie auftritt, will ihre Auftrittstermine reduzieren. Ava ist eine junge Comedy-Autorin, die keine Arbeit mehr findet, weil ihr wegen eines unsensiblen Tweets gekündigt wurde. Die beiden tun sich widerwillig zusammen, um Deborahs Material aufzufrischen, und lernen dabei, die Eigenheiten des jeweils anderen zu respektieren.Der amerikanische Filmstar Mira (Alicia Vikander), desillusioniert von ihrer Karriere und einer kürzlichen Trennung, reist nach Paris um die Rolle der «Irma Vep» in dem Remake des französischen Stummfilms «Les Vampires» zu übernehmen. Während der Dreharbeiten dieses reißerischen Krimis kämpft Mira damit, dass die Grenzen zwischen ihr selbst und der Figur, die sie spielt, zu verschwimmen beginnen und ineinander übergehen. «Irma Vep» offenbart den unsicheren Boden, der an der Grenze zwischen Fiktion und Realität, Künstlichkeit und Authentizität, Kunst und Leben liegt.Es ist fast 30 Jahre her, dass Dr. Sam Beckett in den Quantensprung-Beschleuniger trat und verschwand. Jetzt wurde ein neues Team unter der Leitung des Physikers Ben Song (Raymond Lee) zusammengestellt, um das Projekt wieder aufzunehmen, in der Hoffnung, die Geheimnisse hinter der Maschine und dem Mann, der sie geschaffen hat, zu verstehen. Alles ändert sich jedoch, als Ben einen unerlaubten Sprung in die Vergangenheit macht und das Team zurücklässt, um das Rätsel zu lösen, warum er das getan hat. An Bens Seite ist während seiner Sprünge Addison (Caitlin Bassett), die in Form eines Hologramms erscheint, das nur Ben sehen und hören kann. Sie ist eine hochdekorierte Armee-Veteranin, die ihren Job mit besonnener Präzision ausübt. An der Spitze der streng vertraulichen Operation steht Herbert "Magic" Williams (Ernie Hudson), ein nüchterner Berufssoldat, der sich vor seinen Vorgesetzten verantworten muss, die nicht erfreut sein werden, wenn sie von dem Protokollbruch erfahren. Zum restlichen Team im Hauptquartier gehören Ian Wright (Mason Alexander Park), der die Einheit für künstliche Intelligenz "Ziggy" leitet, und Jenn Chou (Nanrisa Lee), die für die digitale Sicherheit des Projekts zuständig ist. Während Ben von einem Leben zum nächsten springt und wiedergutmacht, was einst schiefgelaufen ist, wird klar, dass er und das Team sich auf einer spannenden Reise befinden. Addison, Magic, Ian und Jenn wissen jedoch, dass sie schnell handeln müssen, wenn sie das Geheimnis von Bens Sprung lösen und ihn nach Hause bringen wollen, sonst verlieren sie ihn für immer.In der Serie kommen Charaktere aus den Büchern und neu erfundene Versionen anderer vor. Sie dreht sich um Rose Hathaway, einen Dhampir in Ausbildung, und Lissa Dragomir, eine Moroi-Prinzessin, und folgt ihrem Leben und ihren Abenteuern an der St. Vladimir's Academy, einem Internat.