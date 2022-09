RTLZWEI verkauft Häuser live im Nachmittagsprogramm

TV-News

Im Oktober startet die Sendung «Mieten Kaufen Live – mit ImmoScout24», bei der das Publikum per Anruf Häuser oder Wohnungen kaufen oder mieten kann.

RTLZWEI startet ab dem 10. Oktober ein besonderes Format im Nachmittagsprogramm, bei der das Publikum live in der Sendung per Anruf Immobilien zum Kauf oder zur Miete erwerben kann. Die Sendung trägt den passenden Titelund wird werktags ab 17:05 Uhr ausgestrahlt. Geplant sind zunächst 15 Folgen, die «SOS – Retter im Einsatz» ersetzen werden. In der Show werden täglich bis zu vier Häuser oder Wohnungen angeboten, die exklusiv nur in dieser Show zur Vermittlung stehen. Moderator der Sendung ist der ehemalige 9Live-Moderator Thomas Schürmann.Die Sendung wählt per Zufallsgenerator zehn Anrufer aus, die einen Besichtigungstermin für die gezeigte Immobilie erhalten. Bundesweit sind insgesamt sieben Immobilienexperten für die Sendung im Einsatz, die den Immobilien stellvertretend für alle Interessierten auf den Zahn fühlen. Dabei reicht das Angebot von der kleinen 2-Zimmer-Wohnung in Berlin-Mitte bis zur historischen Kirche in Baden-Württemberg. Produziert wird die Sendung von der Fandango Film TV Internet Produktions GmbH.Am selben Tag, nur etwa drei Stunden später, startet bei RTLZWEI unterdessen auch die Primetime-Show. In der acht mehr oder minder prominente Kandidatenpaare auf Rollschuhen Tanzeinlagen vorführen müssen. Durch die insgesamt sechs Sendungen führt Moderatorin Lola Weippert, die Leistungen der Promi-Paare werden von der Jury aus Detlef "D!" Soost, Constance Hossfeld-Seedorf und Avi Jakobs bewertet.Diese Paare sind dabei: «Love Island»-Teilnehmer Adriano Salvaggio geht mit Klaudia Giez an den Start. «Kampf der Realitystars»-Finalist Andrej Mangold rollt mit Schlagersternchen Anna-Carina Woitschack übers Parkett, während Gisele Oppermann mit Ex-Profifußballer Thorsten Legat anrollt. Viva-Legende Gülcan Kamps und «DSDS»-Gewinner Prince Damien bilden ein Team, ebenso wie Stand-Up Komikerin Janina Korn und «Prince Charming»-Kandidat Manfred Karácsonyi. Auch Ex-«Köln 50667»-Star Janine Pink und Rheinlandantiquar Walter Lehnertz sind dabei. Ex-„Miss Hessen“ Linda Nobat tritt mit Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath an. Last but not least: Die «Love Island»-Lieblinge Melissa Damilia und Tobias Wegener sind ebenfalls Team-Partner.