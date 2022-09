Geringes Interesse für das Programm bei RTL und VOX

Quotennews

Mit einer Wiederholung von «Die ultimative Chart Show» kam man gestern nicht gegen die Konkurrenz an. Auch «Goodbye Deutschland» hatte einige Probleme.



RTL präsentierte zur gestrigen Primetime eine Wiederholung von. Oliver Geissen hatte zahlreiche Promis zu Gast, darunter etwa Maite Kelly, Ramon Roselly, FJ Ötzi, Jürgen Drews, Ben Zucker oder Mike Singer. Vorgestellt wurden Gute-Laune-Songs, die sich am längsten in den deutschen Charts hielten.Neben einem stark gefragten Fußballspiel und «The Voice of Germany» bei Sat.1 blieb für die wiederholte Ausgabe jedoch nicht mehr so viel Platz. Der Sender musste sich also mit 1,01 Millionen Interessenten abfinden, die einen mauen Marktanteil von 4,6 Prozent einfuhren. Die Zielgruppe setzte sich lediglich aus 0,27 Millionen Umworbenen zusammen. Somit blieb auch hier die Quote bei niedrigen 5,5 Prozent hängen. Ein schwächerer Marktanteil wurde mit dem Format zuletzt 2018 verbucht.VOX setzte unterdessen weiterhin auf. Gezeigt wurde der Lebensweg verschiedener Familien. Für die Riediger und die Vegas geht es nach Neuseeland, während Katrin Gray nach Australien auswandert. 0,74 Millionen verfolgten die drei Auswandergeschichten, was dem Sender eine mäßige Sehbeteiligung von 2,9 Prozent bescherte. Besser sah es da bei den 0,33 Millionen Jüngeren aus, welche eine passable Quote von 5,9 Prozent verbuchten.