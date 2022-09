Primetime-Check

Wie erfolgreich war «The Voice of Germany» im Ersten? Punktete das ZDF mit dem dritten «Annie»-Film?

Gewinner des Abends warmit der Folge „Borchert und die dunklen Schatten“. Die Produktion sicherte sich 7,10 Millionen Fernsehzuschauer, das bedeutete 28,0 Prozent bei allen und 11,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Anschluss kamenundauf 3,12 sowie 2,28 Millionen, die Marktanteile sorgten für 13,9 und 12,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 6,2 und 8,1 Prozent möglich.und daswaren für 2,64 respektive 3,84 Millionen Menschen da, die Marktanteile wurden mit 10,4 und 17,0 Prozent ausgewertet. Bei den jungen Zuschauern standen 5,7 und 8,4 Prozent auf der Uhr. Die Talkshowsicherte sich 2,88 Millionen Zuschauer und 16,9 Prozent, 9,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt. Sat.1 tat sich trotz Top-Politiker mitschwer. Nur 0,91 Millionen Menschen waren dabei, in der Zielgruppe wurden 7,3 Prozent ausgewiesen.Eine dreieinhalbstündige-Sendung zum Thema „Wie sicher ist Deutschland?“ wollten 0,92 Millionen Zuschauer sehen, in der Zielgruppe wurden 9,7 Prozent abgerechnet. ProSieben setzte aufund freute sich über 1,94 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen wurden 12,4 Prozent errechnet.führte bei Kabel Eins zu 0,67 Millionen Zuschauern und 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Die Premiere der zweiten-Staffel brachte RTLZWEI 0,56 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 3,7 Prozent.Der Fernsehsender VOX setzte seine Bond-Reihe fort:wollten sich 1,48 Millionen Fernsehzuschauer nicht entgehen lassen. Der Marktanteil bei den jungen Menschen belief sich auf 9,9 Prozent.