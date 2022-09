Netflix verlängert zwei Reality-Shows

US-Fernsehen

«Love on the Spectrum» und «The Ultimatum» werden mit neuen Episoden weitergehen.

Netflix hat mehrere seiner beliebten ungeschriebenen Liebes- und Dating-Shows verlängert, darunterund. Außerdem wird JoAnna Garcia Swisher die kommende Seriemoderieren. «Love on the Spectrum», die Doku-Reality-Serie, die Menschen auf dem Autismus-Spektrum dabei begleitet, wie sie sich in der Welt des Datings zurechtfinden, wird nach ihren drei Emmy-Gewinnen für eine neue Staffel zurückkehren. Karina Holden und Cian O'Clery sind die ausführenden Produzenten der Serie von Northern Pictures.«The Ultimatum: Marry or Move On», das im April 2022 debütierte und sich vier Wochen lang in den Top10 hielt, wird für eine zweite Staffel mit sechs neuen Paaren zurückkehren, die alle am Rande der Ehe stehen. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Ein Partner ist bereit zu heiraten, der andere ist sich nicht ganz so sicher. Es wird ein Ultimatum gestellt – in etwas mehr als acht Wochen müssen sie sich zur Ehe verpflichten oder weiterziehen. In der Zwischenzeit wählt jeder von ihnen einen neuen potenziellen Partner aus einem der anderen Paare aus – eine lebensverändernde Gelegenheit, einen Blick auf zwei verschiedene mögliche Zukünfte zu werfen."Nick und Vanessa Lachey, die auch «Love Is Blind» moderieren, werden in der nächsten Staffel, die von Kinetic Content produziert wird, wieder dabei sein. Chris Coelen, Eric Detwiler, Sarah Dillistone und Stephanie Boyriven sind ausführende Produzenten. Die beiden werden nicht das Spin-off «The Ultimatum: Queer Love» moderieren, das bereits fertiggestellt wurde. JoAnna Garcia Swisher wird die Sendung moderieren, die neue Paare, bestehend aus Frauen und nicht-binären Menschen, an einem Wendepunkt in ihrer Beziehung begleitet, wenn eine von ihnen bereit für die Ehe ist und die andere nicht.