«Temptation Island»: Dritte VIP-Staffel mit «Ex on the Beach»-Kandidaten und offener Beziehung

Wirklich Promi-Faktor will mit Blick auf das Teilnehmerfeld der dritten «Tempation Island VIP»-Staffel nicht aufkommen, doch Reality-Zuschauer werden einige Kandidaten aus anderen Formaten kennen.

Während der ersten Staffel vonmit Giulia Siegel und Willi Herren zumindest ein kleiner VIP-Faktor beiwohnte, wurde die zweite Staffel mit Reality-Sternchen besetzt, die sich der Beziehungsprobe stellten. An diesem Konzept wird sich auch in der dritten Runde nichts ändern, die am 4. Oktober bei RTL+ debütiert. Darin werden vier Paare getrennt voneinander in eine Villa mit reizvollen Singles gesteckt, wobei der Kontakt zueinander strengstens untersagt ist. Lediglich Moderatorin Lola Weippert wird den Teilnehmern ab und an Bilder aus dem jeweils anderen Haus offenbaren. Nach zwei Wochen sehen sich die Paare beim finalen Lagerfeuer wieder. Fans, die den Start der Reality-Show nicht abwarten können, dürfen sich ab dem 27. September auf eine Sneak Peek freuen.Mit dabei sind diesmal Christina (30) und Aleks (31). Beide waren bei «#Couple Challange» zu sehen, wobei sie seitdem Hilfe bei einer Paartherapeutin gesucht haben und intensiv an ihrer Beziehung arbeiten. Kurz nach dem Zusammenkommen der beiden war Christina 2020 auch bei «Ex on the Beach» dabei, weshalb sich Aleks heimlich in die Sendung einschleusen ließ und Christina überraschte. Aus dem «Ex on the Beach»-Kosmos stammen auch Michelle (24) und Gigi (23), die sich in der ersten Staffel kennen gelernt haben. Das junge Glück hat allerdings nicht lange gehalten und die beiden haben sich im August 2021 getrennt. Erst nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei «Prominent getrennt» und einer weiteren Staffel von «Ex on the Beach» 2022 haben sie wieder zueinandergefunden. Aktuell führen Michelle und Gigi eine Fernbeziehung, die maßgeblich von On-Off-Phasen geprägt ist, wie RTL+ mitteilt. Michelle ist für «Temptation Island» derweil nichts Unbekanntes. Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund nahm sie an der zweiten Staffel der Treue-Test-Sendung teil.Ebenfalls bei «Ex on the Beach» haben sich Sandra (30) und Tommy (27) kennen gelernt – diesmal in der zweiten Staffel. Tommy nahm außerdem an «Are You The One?» teil, bevor die beiden wenig später fest zusammenkamen. Spannend dürfte es auch bei Aurelio (44) und Lala (32) werden, die sich 2019 über Instagram kennen lernten und 2020 ein Paar wurden. Inzwischen führen die beiden eine offene Beziehung, die auf Transparenz und klaren Absprachen beruht. Ihr Ziel ist es, herauszufinden, ob ihre Absprachen auch funktionieren, wenn sie nicht regelmäßig miteinander kommunizieren können.