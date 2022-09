«Doc Caro» startet mit Talk über ausgelastete Krankenhäuser

TV-News

Carola Holzner, Karl Lauterbach und Ricardo Lange werden zum Start der neuen Doku-Reihe über „Krankenhäuser am Limit“ diskutieren.

In der kommenden Woche startet am Donnerstag, 29. September, bei Sat.1 die neue Reportage-Reihe, für die die Notfallmedizinerin Carola Holzner ein Jahr lang bei ihrer täglichen Arbeit an der Duisburger Helios Klinik begleitet wurde. Wie der Unterföhringer Sender nun verriet, startet man die sechsteilige Doku-Reihe mit einer Talk-Sonderprogrammierung zum Thema „Krankenhäuser am Limit“.Imwerden Holzner, Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Intensivpfleger Ricardo Lange sowie weitere Gäste über die aktuelle Situation in den Kliniken und die Arbeitsbedingungen von Pflegern und Ärzten. Der Talk wird von Matthias Killing moderiert. Maz&More produziert die Talkshow, während Spin TV die weiteren fünf Folgen der Reportage-Reihe produziert hat.„Das Klatschen ist verhallt, aber das Thema Pflegenotstand ist akut wie nie. Gemeinsam mit Dr. Carola Holzner haben wir uns deshalb entschlossen, die erste Folge unserer Reportage-Reihe «Doc Caro - Einsatz mit Herz» mit einem Talk zu begleiten. Wir zeigen darin emotionale Begegnungen und spannende Fälle aus der ersten Folge und diskutieren mit Gästen und Betroffenen über Fragen wie: Was tut die Politik? Wie schlimm ist es wirklich in den Kliniken? Und wie kann der Pflegeberuf wieder attraktiver werden?“, so Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling.