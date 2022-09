Hardy Krüger jr. heuert bei «Rote Rosen» an

TV-News

Im kommenden Jahr stößt der Schauspieler als Staatsanwalt Ralf Sobotta zum Cast der Daily Novela.

Hardy Krüger wird im kommenden Jahr Teil der täglichen ARD-Telenovela. Konkret wird er ab Folge 3.741 zu sehen sein, die voraussichtlich Mitte Februar 2023 ausgestrahlt wird. Darin verkörpert Krüger Ralf Sobotta, der als leitender Staatsanwalt in seine Geburtsstadt Lüneburg zurückkehrt. Sobotta wird als „der wohl begehrteste Junggeselle in Lüneburg“ beschrieben, der die Unabhängigkeit liebt und deswegen vielleicht auch Single bleiben wird.Sobotta ist die Karriereleiter hochgeklettert und war viele Jahre an der Staatsanwaltschaft Hannover beschäftigt. Jetzt sucht er in Lüneburg neue Herausforderungen. Der 48-Jährige ist Junggeselle, aber durchaus kein Kind von Traurigkeit. Über die Jahre hatte er viele Affären, sich aber nie wieder ernsthaft verliebt. Denn nachdem ihm in jungen Jahren seine erste große Liebe das Herz gebrochen hat, ist er vorsichtig geworden und hat sich eine harte Schale zugelegt. Nun freut er sich darauf, mit seinem alten Freund Mathias (Makke Schneider) wieder in der gleichen Stadt zu wohnen. Über Mathias lernt Ralf auch Carla (Maria Fuchs) und Anette (Sarah Masuch) kennen. Zwei unterschiedliche Frauen, die bei ihm Lust auf mehr wecken. Doch an Anettes Finger steckt Maltes Ring. Und Malte ist und bleibt undurchsichtig. Dann soll Ralf gegen Anette ermitteln. Die Beweislage ist alles andere als klar. Als Staatsanwalt muss Ralf Sobotta objektiv bleiben, doch seine Gefühle für Anette stellen ihn auf eine schwere Probe.Für Hardy Krüger ist es eine Rückkehr in die Schauspielerei, nachdem er zuletzt an der RTL-Sendung «Let’s Dance» teilnahm. Davor war Krüger 2020 im Spielfilm «Leberhaken» zu sehen. Seit Oktober 2021 betreibt er sein eigenes Café in Berlin-Köpenick mit vom Chef selbstgebackenen Kuchen.