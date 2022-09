Quotennews

«Aktenzeichen XY… ungelöst» profitiert vom nasskalten Wetter

Fabian Riedner von 22. September 2022, 08:35 Uhr

Am Vorabend ging die Fernsehserie «SOKO Wismar» in die neue Staffel. Die Reichweiten bei den Umworbenen waren allerdings noch nicht so toll.

Am Mittwoch lief die zehnte Ausgabe des Jahres 2022 von «Aktenzeichen XY… ungelöst». In den Monaten April, Mai und August zählte die 90-minütige Sendung weniger als fünf Millionen Fernsehzuschauer. Mit dem Start der nasskalten Jahreszeit im September stiegen auch wieder die Reichweiten.



5,51 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten unter anderem den Fall über eine neunjährige, die auf dem Heimweg von einem Fremden angesprochen wurde und sexuell missbraucht wurde. Die Tat von drei Räubern, die kurz vor Schichtende ein Fast-Fast-Restaurant überfielen, sahen 22,1 Prozent des Gesamtpublikums. Die von Rudi Cerne moderierte Sendung kam auf 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährige, die Regie-Arbeit von Thomas Kornmeier sicherte sich 18,1 Prozent. Das



Um 18.00 Uhr startete das «SOKO Wismar». Das Buch von Marek Helsner, das den Titel „Kampf der Vampire“ trägt, sicherte sich 3,48 Millionen Fernsehzuschauer. Das Werk von Alexander Sascha Thiel verbuchte 22,7 Prozent Marktanteil. Der Fall über ein Theaterstück, das nicht zur Aufführung kam, weil der Hauptdarsteller erschlagen wurde, brachte lediglich 0,19 Millionen junge Menschen. Das ZDF freute sich immerhin über 7,2 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

