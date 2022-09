Jimmy Kimmel macht drei Jahre weiter

US-Fernsehen

Die Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live!» wird noch mehrere Staffeln bei ABC bekommen.

Jimmy Kimmel bereitet sich darauf vor, zwei Jahrzehnte als Late-Night-Moderator zu feiern und hat sich bereit erklärt, mindestens drei weitere Jahre zu bleiben. Kimmel kündigte am Dienstag an, dass er die 23. Staffel vonauf ABC moderieren wird und verlängerte damit seinen Vertrag, der eigentlich im nächsten Jahr ausgelaufen wäre.Kimmel ist seit 2003 Moderator und ausführender Produzent von «Jimmy Kimmel Live!». „Nach zwei Jahrzehnten bei ABC freue ich mich nun auf drei Jahre, in denen ich ‚leise aufhöre‘“, wie es in einer Erklärung heißt. Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Kimmel darauf vorbereitet, nächste Woche zum sechsten Mal nach Brooklyn zu kommen."Seit 20 Jahren ist Jimmy Kimmel ein wichtiger Teil der ABC-Familie und das Herzstück des Late-Night-Fernsehens", sagte Craig Erwich, President, ABC Entertainment, Hulu & Disney Branded Television Streaming Originals, in einer Erklärung. "Er hat unser Publikum nicht nur Nacht für Nacht mit seiner scharfen Comedy, seinen dynamischen Interviews und seinem respektlosen Humor unterhalten, sondern er hat uns auch mit Optimismus und Herz durch einige der bedeutsamsten Ereignisse in unserer Geschichte geführt. Es gibt niemanden, der lustiger und authentischer ist als Jimmy. Wir sind so stolz auf das unglaublich talentierte Team von «Jimmy Kimmel Live!» und könnten nicht glücklicher sein, unsere Partnerschaft fortzusetzen."