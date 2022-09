«Shopping Queen» soll für «Haus der Träume» trommeln

TV-News

In der kommenden Woche steht das Abendkleid im Mittelpunkt der Nachmittagssendung mit Guido Maria Kretschmer. Bei Nitro startet im Oktober die zweite «Die Ostseetaucher»-Staffel.

Seit dem vergangenen Sonntag ist bei RTL+ die Event-Serieabrufbar, die sich um das Kaufhaus in der Berliner Torstraße 1 (so auch der Arbeitstitel der Serie) beschäftigt, wo heute das Soho House Berlin zu finden ist. Um der Serie eine noch größere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, steht die VOX-Nachmittagssendungin der kommenden Woche unter einem besonderen Motto. Ab dem 26. September dreht sich in der von Guido Maria Kretschmer präsentierten Show alles um das Thema Abendkleid.Die Teilnehmerinnen haben vier Stunden lang Zeit und diesmal statt der üblichen 500 Euro sogar 1.500 Euro Budget zur Verfügung, um das Motto "Glamour Queen – Feiere den Moment mit dem Abendkleid deiner Träume!" zu erfüllen. Guido Maria Kretschmer, der für die Serie ein spektakuläres Abendkleid entworfen hat, begleitet die Shoppingtouren der Kandidatinnen, die diesmal alle in Hamburg shoppen gehen. VOX zeigt «Shopping Queen» werktäglich um 15:00 UhrDerweil hat Nitro den Start der zweiten Staffel vonangekündigt. Die erste von sechs neuen Folgen wird am Samstag, den 15. Oktober, um 17:35 Uhr ausgestrahlt. Damit hat Nitro den Umfang der Staffel im Vergleich zur ersten Runde um zwei Ausgaben erhöht – aus gutem Grund. Zwar waren die Marktanteile in der Zielgruppe im Oktober und November 2021 recht wechselhaft, was aber auch am recht unsteten Ausstrahlungsrhythmus gelegen haben dürfte. In der Spitze waren aber für Nitro-Verhältnisse sehr gute 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin.