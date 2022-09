«Your Honor» geht im Dezember weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird bereits zwei Tage zuvor bei Showtime gestreamt.

Showtime gab am Dienstag bekannt, dass die zweite Staffel vonmit Bryan Cranston («Breaking Bad») in der Hauptrolle und als ausführender Produzent, am Freitag, den 9. Dezember, zurückkehrt und für alle Showtime-Abonnenten im Streaming und auf Abruf verfügbar ist, bevor sie am Sonntag, den 11. Dezember, um 21.00 Uhr auf Sendung geht.Die Serie wird derzeit von den Emmy-Nominierten Robert und Michelle King («The Good Fight», «The Good Wife», «Evil») und Liz Glotzer («Evil», «The Good Fight») produziert, wobei Joey Hartstone («The Good Fight») als Showrunner und ausführender Produzent für die zweite Staffel fungiert. Die erste Staffel von «Your Honor» ist die erfolgreichste Debütserie, die jemals auf dem Pay-TV-Sender ausgestrahlt wurde.«Your Honor» zeigt Cranston als Michael Desiato, einen angesehenen Richter aus New Orleans, dessen aufrechtes Leben aus den Fugen gerät, als sein Teenager-Sohn den Sohn des berüchtigten Gangsterbosses Jimmy Baxter (SAG Award-Gewinner Michael Stuhlbarg) durch einen Unfall mit Fahrerflucht tötet und damit ein Spiel aus Lügen, Betrug und unmöglichen Entscheidungen beginnt.