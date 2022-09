Chris Licht will den Morgen bei CNN anstoßen

US-Fernsehen

Unter anderem soll der Primetime-Moderator Don Lemon dem Sender helfen.

Der neue CNN-Chef Chris Licht hofft, dass der Primetime-Moderator Don Lemon dem Sender helfen kann, in einem der schwierigsten Gebiete der TV-Nachrichten Boden zu gewinnen. Chris Licht, der geschworen hat, einige der aggressiveren Kommentare des Senders abzuschwächen, seit er Anfang des Jahres die Leitung übernommen hat, hat in den Morgennachrichten eine aufsehenerregende Karriere hinter sich.Er startete 2007 die langlebige MSNBC-Sendung «Morning Joe» und verhalf CBS 2012 mit «CBS This Morning» zu neuem Schwung in der Morgenschiene. Beide Sendungen gehörten nicht zu den meistgesehenen ihrer Artgenossen, aber Licht gewann neue Zuschauerzahlen für die Sender, die ihn unterstützten, indem er für substanziellere Gespräche zwischen den Moderatoren sorgte und einige der frivoleren Elemente dieser Zeitspanne, wie Kochvorführungen oder Straßeninterviews mit Passanten, ignorierte.Licht glaubt, dass ein neues Morgenteam bei CNN die Aufmerksamkeit für den Nachrichtenriesen von Warner Bros. gewinnen wird. Das größte Programmmanöver in Lichts noch junger Amtszeit sieht vor, dass Lemon zusammen mit Poppy Harlow und Kaitlan Collins ein neu gestaltetes Morgenformat leitet. Collins wird häufig zur Berichterstattung über große Geschichten vor Ort eingesetzt, während Lemon und Harlow sich nicht nur auf die großen Schlagzeilen, sondern auch auf die Populärkultur konzentrieren und so für Abwechslung sorgen können.