27 Millionen Briten sehen Queen-Beerdigung

England

Die Übertragung auf mehreren Fernsehsendern kam auf einen Marktanteil von überragenden 95 Prozent.

Etwas mehr als 62 Millionen Einwohner umfasst das Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland. 27 Millionen Menschen verfolgten die Übertragung der Beerdigung von Königin Elizabeth II. an den heimischen Bildschirmen. Es kommen weitere Millionen hinzu, die die Möglichkeit nutzten, in Kinos oder anderen Stätten die Zeremonie zu sehen.Die überwiegende Mehrheit der Zuschauer im Vereinigten Königreich – etwa 18 Millionen – schalteten am Montag die BBC ein, die mit der Berichterstattung um 8:00 Uhr morgens begann und um etwa 17.30 Uhr endete, berichtet ‚Broadcast‘ unter Berufung auf Overnights TV. An zweiter Stelle lag ITV mit 4,5 Millionen Zuschauern, gefolgt von BBC2, BBC News und Sky News, das mit 700.000 Zuschauern an fünfter Stelle lag.Entscheidend ist, dass die Zahlen nicht die Zuschauer einschließen, die das Programm über digitale Medien verfolgen. Sky meldete, dass 12,4 Millionen Zuschauer die Berichterstattung von Sky News über alle Sky TV-Kanäle, die Sky News App und die Sky News Website verfolgten.