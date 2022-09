«Full Circle»: Jetzt ist auch Jharrel Jerome dabei

US-Fernsehen

Die Steven-Sonderbergh-Serie vermeldet stets neue Cast-Mitglieder.

Jharrel Jerome ist der jüngste Neuzugang im wachsenden Ensemble von Steven Soderberghs und Ed Solomons kommender HBO-Max-Serie. Zu den anderen bereits angekündigten Darstellern gehören Dennis Quaid, Claire Danes, Zazie Beetz und Timothy Olyphant.Die offizielle Logline für die sechs Episoden umfassende Serie lautet: "Eine Untersuchung einer verpfuschten Entführung deckt lang gehütete Geheimnisse auf, die mehrere Charaktere und Kulturen im heutigen New York City miteinander verbinden." Details zu den Charakteren werden derzeit noch unter Verschluss gehalten.Jerome ist vor allem durch seine Hauptrolle in Ava DuVernays von der Kritik gefeierter Netflix-Serie When They See Us" bekannt, die auf der wahren Geschichte von fünf jungen farbigen Männern in New York City basiert, die fälschlicherweise der Vergewaltigung beschuldigt wurden und Jahrzehnte im Gefängnis verbrachten, bevor sie entlastet wurden. Jerome gewann für die Serie 2019 den Emmy Award als bester Schauspieler in einer limitierten Serie.