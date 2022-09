Chloé Zhao unterschreibt einen TV-Vertrag mit Searchlight Television

US-Fernsehen

Künftig werden viele Abonnenten in den Genuss ihrer Inhalte kommen.

Chloé Zhao hat einen mehrjährigen First-Look-TV-Vertrag mit Searchlight Television abgeschlossen, wie der US-Dienst ‚Variety‘ berichtet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Zhao für Searchlight TV Drehbücher für alle Plattformen entwickeln und produzieren. Für Zhao ist es eine Rückkehr in die Heimat, da Searchlight ihren mit dem Oscar und dem Golden Globe ausgezeichneten Spielfilm «Nomadland» produziert hat."Chloe ist eine visionäre Filmemacherin und seit der Fertigstellung von «Nomadland» haben wir nach neuen Wegen der Zusammenarbeit gesucht", so die Searchlight-Präsidenten Matthew Greenfield und David Greenbaum. "Wir sind inspiriert von der Bandbreite von Chloes Leidenschaft für das Geschichtenerzählen und sind überglücklich, die Arme zu verschränken und die Möglichkeiten zu erweitern, persönliche, kraftvolle und dauerhafte Geschichten zu unterstützen."Der Vertrag ist Zhaos erster Schritt in die Fernsehbranche. Sie ist eine der renommiertesten Filmemacherinnen der Gegenwart: «Nomadland» wurde mit drei Oscars und zwei Golden Globes ausgezeichnet. Bei beiden Preisverleihungen gewann Zhao den Preis für die beste Regie, und der Film wurde auch für den besten Film ausgezeichnet. Zhao wurde zudem für ihre Arbeit am Drehbuch nominiert und erhielt eine weitere Oscar-Nominierung für den Schnitt von «Nomadland».