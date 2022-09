Großes Interesse für Auftakt von «Der Schiffsarzt»

Quotennews

Die Premiere des neuen RTL-Formats erfolgte vor mehr als zwei Millionen Menschen. Ganz so viel Aufmerksamkeit erhielt die Serie in der Zielgruppe nicht.



RTL startete die neue Dramaserie, in dessen Mittelpunkt der Chirurg und Notfallmediziner Dr. Eric Leonhard steht. Dieser heuert and Bord an und die Schiffscrew freut sich über den Neuzugang. Doch eigentlich verfolgt Leonhard andere Pläne, denn er ist auf der Suche nach seiner hochschwangere Frau Sarah, die vor einigen Monaten spurlos verschwand. Es taucht ein Bild von ihr an Bord des Kreuzfahrtschiffs auf und er begingt verdeckt seine eigenen Ermittlungen.Der Sender strahlte die erste Hälfte der sechsteiligen Serie am gestrigen Abend aus. Tatsächlich war das Interesse an dem neuen Format recht groß. 2,28 Millionen Fernsehende sahen sich die Staffelpremiere an, was einem hohen Marktanteil von 8,5 Prozent entsprach. Auch wenn die Reichweite im Anschluss auf 2,15 Millionen Menschen sank, erhöhte sich die Quote nun auf 8,8 Prozent. Mit der dritten Folge des Abends saßen noch 1,99 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm. Der Marktanteil war nun sprunghaft auf starke 11,6 Prozent angestiegen.Im Vergleich dazu hielt sich das Interesse in der Zielgruppe etwas in Grenzen. Los ging es hier mit 0,52 Millionen Zuschauern, die einem passablen Marktanteil von 8,8 Prozent entsprachen. Mit 0,41 Millionen Umworbenen sank die Sehbeteiligung schließlich auf akzeptable 7,5 Prozent. Im Anschluss kletterte der Marktanteil bei 0,37 Millionen Jüngeren wieder auf ein solides Resultat von 9,8 Prozent. Es folgte einmit dem Thema „Die schwimmende Stadt – XXL-Urlaub an Bord eines Mega-Schiffes“, wofür 1,05 Millionen Neugierige dranblieben. Weiterhin kamen so überzeugende 9,2 Prozent Marktanteil zustande. Bei den 0,22 Millionen Werberelevanten wurden noch passable 9,0 Prozent gemessen.