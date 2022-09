Kanadisches Disney+ sucht nach einem Hit

International

Der von Jason Badal geleitete Ableger möchte mit eigenen Inhalten punkten.

Disney+ bereitet sich darauf vor, kanadische Originalinhalte zu lizenzieren. Weniger als ein Jahr, nachdem der ehemalige Shopify-E-Commerce-Direktor Jason Badal die Leitung von Disney+ in Kanada übernommen hat, saß er bei einer Spotlight-Session bei Content Canada auf der Bühne, um über den Vorstoß des Unternehmens in den allgemeinen Unterhaltungsbereich zu sprechen. Insbesondere verriet er, dass das Unternehmen Inhalte in Kanada lizenzieren möchte, wobei der Schwerpunkt auf Inhalten für die Star-Komponente von Disney+ liegt."Das ist der Ort, an dem sich alle unsere Inhalte befinden, die das Publikum erweitern", erklärte er. "Ich höre gerne, dass Leute mit älteren oder jüngeren Kindern unser Produkt lieben, aber ich versuche immer, die Leute daran zu erinnern, dass es auch allgemeine Unterhaltungsinhalte für Ältere gibt, selbst im persönlichen Gespräch.Letzten Monat unternahm Disney+ einen weiteren Schritt zur Realisierung kanadischer Inhalte, als es die erfahrene Telefilm-Veteranin Stephanie Azam als erste Direktorin für Inhalte einstellte. Azam saß während der Content-Canada-Sitzung im Publikum. Sie stimmte mit Badals Einschätzung überein, dass das Unternehmen derzeit eher Serien als Spielfilme bevorzugt und auf der Suche nach längerfristigen Inhalten anstelle von Miniserien ist. Sie fügte hinzu, dass bald mehr Informationen für Produzenten und Kreative zur Verfügung stehen werden.