«Silicon Valley»-Macher drehen Comedy-Serie für Peacock

US-Fernsehen

Mike Judge und Zach Woods werden eine animierte Serie herstellen.

Peacock hat einer Zeichentrickkomödie für Erwachsene, die den «Silicon Valley»-Mitschöpfer Mike Judge und den Serienstar Zach Woods wieder zusammenbringen wird, einen direkten Serienauftrag erteilt. Die neue Zeichentrickserie mit dem Titelwird von Judge, Woods und Brandon Gardner mitentwickelt und produziert. Judge und Woods werden der Serie auch ihre Stimmen leihen. Für Peacock ist dies die erste Zeichentrickserie für Erwachsene.Die offizielle Zusammenfassung der Serie lautet: "Lauren Caspian ist der drittbeliebteste Moderator von NPR. Er ist ein wohlmeinender, heuchlerischer Idiot, genau wie du und ich. Außerdem ist er eine Stop-Motion-Puppe. Jede Episode folgt der Entstehung einer Folge von Laurens Sendung «In the Know», in der Lauren ausführliche Interviews mit menschlichen Gästen aus der realen Welt führt. Lauren arbeitet mit einem vielfältigen Team von NPR-Mitarbeitern zusammen. Auch sie sind Puppen und Nimrods.""«In the Know» wird die Gespräche, die so viele von uns in unserem täglichen Leben führen, auf eine erhöhte, lustige Art und Weise einfangen", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "Wir freuen uns, mit Mike, Greg, Zach und Brandon, den Besten der Branche, und unseren Partnern bei Universal Television zusammenzuarbeiten."