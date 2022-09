«We Were the Lucky Ones»: Logan Lerman macht mit

US-Fernsehen

Bei der neuen Hulu-Serie, die auf Georgia Hunters Roman basiert, ist auch der «Percy Jackson»-Star dabei.

Logan Lerman wurde für die Rolle ingecastet, der kommenden Mini-Serie von Hulu, die auf Georgia Hunters gleichnamigem Roman von 2017 basiert. Inspiriert von einer wahren Geschichte, folgt die Serie einer polnisch-jüdischen Familie, die durch den Zweiten Weltkrieg getrennt wird und entschlossen ist, zu überleben und wieder zusammenzukommen. Lerman spielt Addy, das mittlere Kind, das zu Beginn des Krieges 25 Jahre alt ist.Er ist ein Abenteurer, der als Ingenieur in Paris lebt und gleichzeitig als Musikkomponist erfolgreich ist. Er hat die Fähigkeit, mit ungleichen Menschen eine gemeinsame Basis zu finden, und das Talent, alles zu reparieren. Addys Figur ist von Hunters Großvater inspiriert, der in den späten 1930er Jahren ein junger Mann war.Das Projekt wurde im April zur Serie bestellt. Joey King, der derzeit unter einem First-Look-TV-Deal bei Hulu steht, ist ebenfalls für die Hauptrolle vorgesehen. Erica Lipez fungiert als Showrunnerin von «We Were the Lucky Ones», während Thomas Kail Regie führen wird. Zu den ausführenden Produzenten gehören Lipez, Kail und Jennifer Todd für Old 320 Sycamore und Adam Milch. Hunter wird als Co-Executive Producer fungieren. 20th Television ist das Studio.