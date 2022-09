Roseanne macht Comedy-Special für Fox Nation

US-Fernsehen

Die umstrittene Schauspielerin wird wieder in der Öffentlichkeit auftreten.

Roseanne Barr, die nach ihrem umstrittenen Ausstieg aus dem Reboot ihrer beliebten ABC-Sitcom das Publikum an ihren Fähigkeiten zweifeln ließ, plant nun die Produktion eines neuen Comedy-Specials für Fox Nation, den von Fox News unterstützten Abonnement-Streaming-Dienst.Die neue einstündige Sendung mit dem Titelsoll im ersten Quartal 2023 ausgestrahlt werden. "Roseanne ist eine Comedy-Ikone, deren Humor das amerikanische Publikum wie kein anderer anspricht. Ihre Fähigkeit, die Herausforderungen des Alltags zu kanalisieren und den Humor in allem zu finden, hat ihr eine leidenschaftliche Anhängerschaft von Millionen treuer Fans eingebracht", sagte Jason Klarman, Präsident von Fox Nation, in einer Erklärung. "Wir freuen uns sehr, ihr Comedy-Special exklusiv in den Fox-Nation-Katalog aufzunehmen."Ursprünglich wurde Fox Nation entwickelt, um die Berichterstattung von Fox News für eingefleischte Fans zu erweitern. In den letzten Monaten hat Fox Nation sein Angebot auf Lifestyle-Programme ausgeweitet und Prominente wie Kevin Costner, Sharon Osbourne, Piers Morgan und Kelsey Grammer für verschiedene Projekte gewonnen.