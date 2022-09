Comic-Laden

Der Comic ist in Gotham City angesiedelt und erzählt auf fast 200 Seiten, wie sich die Stadt verändert.

Arkham City, Stadt des Wahnsinns, das beschreibt den DC-Comic nur zu gut. Das Buch ist eine vollständige Sage in einem eigenen Band und steht in Verbindung mit Material aus Batmans Geschichten. Superheldenfans kommen daher auch mit diesem Comic-Band nicht zu kurz, denn der Comic erzählt in lebhaften Bildern von Gothams schlimmsten Psychotikern. Der Autor Dan Watters und die Zeichnerin Dani Nikola Cimeija erzählen auf 196 Seiten von einer Stadt, die zum Irrenhaus wird.Durch einen Anschlag auf das Arkahm Asylum sind zahlreiche kriminelle Insassen aus der Anstalt entkommen und treiben fortan in Gothman City ihr Unwesen. Die Einzige, die von der Belegschaft überlebt, ist die Psychologin Dr. Joy Jacosta. Ihr sind die Kriminellen bekannt, weshalb sie der Polizei auf deren Jagd nach den Psychopathen und Geisteskranken helfen soll. Das ist jedoch keine besonders gute Idee, denn durch die Jagd auf die Kriminellen gerät sie selbst an den Rand ihrer eigenen Kräfte. Schon nach kurzer Zeit ähnelt sie selbst dem Wahnsinn, der in Gotham City vor sich geht. Die Stadt gleicht einem regelrechten Irrenhaus, das von den Kriminellen zunehmend belagert wird und nichts scheint den Wahnsinn stoppen zu können.Während Dr. Jacosta ihre Jagd auf die Superkriminellen aufnimmt, ist auch Jean-Paul Valley, ein Fanatiker zugegen und versucht den Geflüchteten Einhalt zu gebieten. In seinem grenzenlosen Wahn hält sich dieser für den Racheengel Azrael, der seiner gottgegebenen Bestimmung nachkommen muss. Diese ist es, den Zorn Gottes über alle Kriminellen zu bringen. Was er jedoch nicht merkt, ist, dass er dabei im eigenen Wahnsinn lebt und dadurch jeglichen Bezug auf die Realität und die düstere Lage in Gotham verliert.Arkham City ist ein dunkler und düsterer Ort und ein Horror-Fiction-Comic aus der Welt von Batman. Der Comic ist ein absolutes Muss für alle Horror, Thriller und Fiction Fans und umfasst die vollständige Serie in einem gesamten Band aus 196 Seiten. Im Comic ist auch die Vorgeschichte Batmans enthalten und somit eigenständiges Material aus der Batman-Serie.Die clevere Erzähltechnik zieht jeden Comicliebhaber in den Bann, zudem das Buch in sagenhaften Zeichnungen der Künstlerin erscheint. Erst diese schaffen es, dem Buch den typischen DC-Comic Charakter zu verleihen und bringen einen stimmungsvollen und gruseligen Erzählstil in die Geschichte ein. Die Künstlerin lebt die Grenzen aus Realität und Fiction auf allen Seiten aus und schafft damit einen eindrucksvollen Ausschnitt der Geschichte Gothams und Arkham Citys. In Zusammenhang mit den Kurztexten, die perfekte Mischung aus Horror und Fiction.