Primetime-Check

Wie gut schlug sich «The Voice of Germany»? Startete Peter Giesel mit seinen Urlaubsrettern erfolgreich durch?

Das Erste gewann den Donnerstag:hatte 6,16 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich fabelhafte 23,5 Prozent Marktanteil. „Borchert und das Geheimnis des Mandanten“ fuhr 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, sodass man auf gute 8,6 Prozent kam.undsicherten sich dann 2,53 und 1,71 Millionen, die Marktanteile lagen bei 11,1 sowie 8,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden lediglich 5,5 respektive 5,4 Prozent erzielt.Das ZDF setzte auf, die Produktion verbuchte 2,80 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent. Mit demerreichte die Mainzer Fernsehstation immerhin 3,72 Millionen und 16,2 Prozent, beide Programme holten beim jungen Publikum 5,0 sowie 8,7 Prozent.brachte ProSieben 2,02 Millionen Zuschauer, mit 0,66 Millionen Umworbenen reichte es für gute 12,3 Prozent. Kabel Eins setzte auf, das 0,67 Millionen Zuschauer hatte. In der Zielgruppe standen tolle 5,4 Prozent auf der Uhr.RTL startete mit einemin den Abend, das 1,99 Millionen Zuschauer vorweisen konnte. Die Sendung verbuchte 10,0 Prozent bei den Werberelevanten. Die Partie des 1. FC Köln gegen 1. FC Slovácko generierte 2,57 und 2,83 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen beliefen sich auf 10,8 und 14,3 Prozent. Mitgewann Sat.1 0,88 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 7,2 Prozent ermittelt.sahen 0,64 Millionen Zuschauer, die Folge aus Köln generierte überdurchschnittliche 5,4 Prozent in der Zielgruppe. 1,34 Millionen Zuschauer verfolgten, das auf starke neun Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam.