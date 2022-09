Auch ZDF und RTL räumen für Queen-Beerdigung Programm frei

TV-News

Nach Sat.1 werden nun auch ZDF und RTL die Beerdigung von Queen Elizabeth II. übertragen. Das Erste lässt mit seiner Ankündigung noch auf sich warten.

Am Montag, 19. September, wird die verstorbene Queen Elizabeth II. bestattet. Die Welt blickt dann einmal mehr nach London und auf die britische Königsfamilie – auch Deutschland wird live dabei sein. Nachdem bereits Sat.1 eine umfangreiche Berichterstattung angekündigt hatte , sind am Donnerstag weitere Sender nachgezogen. So wird auch RTL auf royales Programm setzen und zwischen 9:00 und 15:00 Uhr einmit dem Titel „Letzte Ehre für die Queen – Die Welt verabschiedet sich von Elizabeth II.“ senden.Moderatorin Katja Burkard und Adelsexperte Michael Begasse melden darin sich aus dem Studio und liefern in zahlreichen Schalten zu den Korrespondenten vor Ort weitere Hintergründe zur letzten Ehre der Königin auf Schloss Windsor. Im Anschluss bleibt die Beerdigung weiterhin das bestimmende Thema, ab 15:00 und bis 18:45 Uhr wird Katja Burkad von Frauke Ludowig abgelöst, die zusammen mit Michael Begasse in einemlive on air geht. Dann wird auch Guido Maria Kretschmar die Trauerfeier mit seinem Kommentar begleiten.Auch das ZDF hat eine tagesfüllende Live-Berichterstattung angekündigt. Der Mainzer Sender geht ab kurz nach 9:00 Uhr auf Sendung und überträgt live aus London bis 18:05 Uhr. Die Moderation vonübernimmt Peter Frey, weitere an der Sendung beteiligte Personen sind noch nicht genannt worden.Das Erste wiederum lässt mit seiner Ankündigung einer Berichterstattung am Montag noch auf sich warten. Bislang ist noch Regelprogramm angekündigt, was sich bis zum Tag der Beerdigung sicherlich ändern dürfte. Sollte es soweit sein, wird dieser Artikel aktualisiert.