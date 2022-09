Canal+ dealt mit Universal und Sony

International

Der französische Pay-TV-Sender hat zwei neue Kontrakte unterzeichnet.

Canal+, Frankreichs führende Pay-TV-Gruppe, hat Vertriebsvereinbarungen mit Universal und Sony unterzeichnet, um sein Programm an US-Filmen zu erweitern. Im Rahmen des Abkommens hat Canal+ nun Zugang zu den neuen Filmen der Studios sechs Monate nach deren Veröffentlichung, so ein Sprecher gegenüber dem US-Blatt ‚Variety‘. Sonys «Spiderman: No Way Home» wird derzeit auf den linearen Pay-TV-Kanälen von Canal+ sowie auf der transaktionalen VOD-Plattform My Canal ausgestrahlt.Die Nachricht wurde von Maxime Saada, dem Vorsitzenden und CEO der Canal+ Gruppe, während der Pressekonferenz des Unternehmens am 14. September in der noblen Zentrale in Paris verkündet. Saada, der kürzlich in den Vorstand von Vivendi, der Muttergesellschaft der Canal Plus Group, eingetreten ist, sagte, dass das Unternehmen bereits Partnerschaften mit Fox, Disney und Warner sowie Paramount unterhält.Canal+ hat auch ein sechsmonatiges Zeitfenster für französische Filme. Zuvor musste das Unternehmen neun Monate nach dem Kinostart der Filme warten und konnte diese Frist im Dezember letzten Jahres um drei Monate verkürzen. Sadda wies darauf hin, dass Canal+ das "beste des französischen Kinos" nur sechs Monate nach dem Kinostart zeigen dürfe, nachdem es mit den französischen Filmgilden eine Vereinbarung über die Investition von fast 200 Millionen Dollar pro Jahr in französische und europäische Filme unterzeichnet habe.