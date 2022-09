ABC Signature adaptiert französische Krimiserie

International

ABC Signature, ein Teil der Disney Television Studios, hat die englischsprachigen Adaptionsrechte an der erfolgreichen TF1-Detektivserieerworben. Die US-Adaption befindet sich derzeit in der Entwicklung, und ein Showrunner, ein Autorenteam und eine Besetzung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Die von Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié und Nicolas Jean geschaffene Originalserie mit Audrey Fleurot («Intouchables») und Mehdi Nebbou («The Bureau») in den Hauptrollen war eine der erfolgreichsten französischsprachigen Serien im französischen Fernsehen der letzten zehn Jahre.In «HIP» spielt Fleurot eine superschlaue Mutter von drei Kindern, die dank ihrer angeborenen Fähigkeiten als Beraterin für die Polizei rekrutiert wird, obwohl sie keine Erfahrung in der Detektivarbeit hat. Im Frühjahr 2022 lief bei TF1 die zweite Staffel, die im Schnitt über elf Millionen Menschen erreichte. Das Format ist einer der größten Hits im französischen Fernsehen.