«Full Circe»: Timothy Olyphant steigt ein

US-Fernsehen

Die neue HBO-Max-Serie, die von Steven Soderbergh kommt, verpflichtete nun auch den Star aus «Deadwood».

Timothy Olyphant wird die Hauptrolle in der kommenden HBO-Max-Serievon Steven Soderbergh und Ed Solomon spielen. Olyphant ist neben den bereits angekündigten Darstellern Zazie Beetz und Claire Danes der jüngste Neuzugang in der Besetzung der sechsteiligen Serie.Die offizielle Beschreibung der Serie lautet: "Eine Untersuchung einer verpfuschten Entführung deckt lang gehütete Geheimnisse auf, die verschiedene Charaktere und Kulturen im heutigen New York City miteinander verbinden." Details zu den Charakteren werden derzeit noch unter Verschluss gehalten.Olyphant hat kürzlich die Dreharbeiten zu «Justified: City Primeval» abgeschlossen, in dem er die Rolle des U.S. Marshals Raylan Givens wieder aufleben lässt, die er sechs Staffeln lang in der FX-Serie «Justified» spielte. Im Januar 2020 wurde bekannt gegeben, dass Soderbergh einen mehrjährigen Gesamtvertrag mit HBO und HBO Max unterzeichnet hat, der die Entwicklung von Fernsehserien für beide Plattformen vorsieht, wobei der Vertrag auch einen First-Look-Vertrag für Filme beinhaltet.