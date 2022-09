Das kontinuierliche Ticket nach Ohio

Rundschau

Schon blöd, wenn «alles Finster» ist und selbst das Reboot eines Klassikers nicht mehr klappt. Weitere spannende Filme und Serien der Woche.

«Lazarus Project» (seit 8. September bei Sky)

«Devil in Ohio» (seit 2. September bei Netflix)

«Alles Finster» (seit 13. September in der ARD-Mediathek)

«Reboot» (demnächst bei Disney+)

«Ticket ins Paradies» (seit 15. September im Kino)

«Lieber Kurt» (seit 15. September im Kino)

George (Paapa Essiedu) glaubt, er habe den Verstand verloren: Er erwacht und erlebt einen Tag, der Monate zurückliegt. Alle Meilensteine, die er in letzter Zeit erreicht hat, sind zunichtegemacht worden, einschließlich seines Erfolgs im Beruf und seiner Ehe mit Sarah (Charly Clive), der Liebe seines Lebens. Das Schlimmste aber ist, dass er der Einzige zu sein scheint, der bemerkt, was passiert ist. Bis er auf Archie (Anjli Mohindra) trifft, die George für das Lazarus-Projekt rekrutiert - eine geheime Organisation, die die Fähigkeit besitzt, die Zeit zurückzudrehen, wenn die Welt vom Untergang bedroht ist. Wie George gehören die Lazarus-Mitarbeiter zu den einzigen Menschen auf der Welt, die sich an die Ereignisse erinnern können, die durch die Zeitumkehr ungeschehen gemacht wurden. Zusammen mit Archie, dem unnachgiebigen Shiv (Rudi Dharmalingam) und ihrer Anführerin Wes (Caroline Quentin) arbeitet George daran, globale Katastrophen zu verhindern. Dazu gehört auch der Auftrag, den gesuchten Verbrecher Rebrov (Tom Burke) aufzuspüren, der einen nuklearen Sprengkopf zünden und die Welt zerstören will.Mae, ein Teenager mit einem in den Rücken geritzten umgekehrten Pentagramm, taucht in einem Krankenhaus in Ohio auf. Ihr Fall weckt das Interesse der Krankenhauspsychiaterin Dr. Suzanne Mathis, die anbietet, das Mädchen bei sich zu Hause unterzubringen, während sie nach einer geeigneten Pflegefamilie sucht. Bald stellt sich heraus, dass Mae vor einer teufelsanbetenden Sekte im ländlichen Nachbarbezirk geflohen ist. Die Behörden versuchen schon seit langem, den Kult zu untersuchen, werden aber durch Fragen der Religionsfreiheit und einen sehr schützenden Bezirkssheriff daran gehindert. Es dauert nicht lange, bis Maes Anwesenheit in der Familie Mathis für Aufruhr sorgt.Blackout. Vom Handy über den Kühlschrank, von der Lampe bis zur Klospülung – nichts geht mehr. Auch nicht im kleinen Dorf Kekenberg an der Della, in dem schon bald Panik und Chaos auszubrechen drohen. Denn schnell stellt sich heraus: Wenn es ums Überleben geht, sind wir alle mittlerweile ziemliche Anfänger. Edi (Harald Windisch), nach einem kollektiven Schnapskoma Bürgermeister von Kekenberg, hat ebenso wenige Maßnahmen, Vorräte oder Notfallpläne wie Major Hermann Pokorny (Wolf Bachofner) oder Oberleutnant Julia Lehner (Julia Edtmeier) in der nahegelegenen Kaserne, die nicht einmal über ein Notstromaggregat verfügt. Verschwörungstheoretiker Norbert (Christian Strasser) ist davon überzeugt, dass selbstverständlich die Echsenmenschen hinter dem Blackout stehen. Dorfpfarrer Matias (Tambet Tuisk) bringt seine Gemeinde zusammen, und das Gasthaus der hochschwangeren Wirtin Elisabeth (Hilde Dalik) wird zum Krisenzentrum.«Reboot» handelt von der zerrütteten Besetzung der Hit-Sitcom „Step Right Up“ aus den frühen 2000er Jahren, die sich ihren ungelösten Problemen stellen und sich in der Social-Media-Cancel-Kultur zurechtfinden muss, als ein junger Autor eine Neuauflage der Serie vorschlägt.Ihre eigene Ehe ist schon lange Vergangenheit. Doch als ihre Tochter Lily (Kaitlyn Dever) nach Bali reist und sich dort Hals über Kopf verliebt und verlobt, fallen ihre geschiedenen Eltern Georgia und David (Julia Roberts, George Clooney) aus allen Wolken. Obwohl sie nur noch Abneigung füreinander empfinden, brechen die beiden gemeinsam in das exotische Tropenparadies auf, um Lily vor dem Fehler zu bewahren, den sie selbst vor 25 Jahren gemacht haben.Kurt (Til Schweiger) und Lena (Franziska Machens) ziehen gemeinsam in ein altes, renovierungsbedürftiges Haus außerhalb der Stadt, um näher bei Kurts sechsjährigem Sohn, dem kleinen Kurt (Levi Wolter), und Exfrau Jana (Jasmin Gerat) zu sein. Doch bevor ihr Patchwork-Familienglück so richtig beginnen kann, kommt der kleine Kurt bei einem Unfall ums Leben – und lässt drei Erwachsene zurück, die nicht wissen, wie sie mit diesem tragischen Verlust weiterleben sollen. Während der große Kurt sich völlig zurückzieht und - wenn überhaupt - fast nur noch mit Kurtis Mutter spricht, versucht Lena, gefangen zwischen ihrer eigenen Trauer und dem Wunsch Kurt zu trösten, ihre Rolle in dieser nicht mehr existenten Familie zu finden. Mithilfe ihrer Erinnerungen an die schönsten, komischsten und bedeutendsten Momente mit ihrem Kind versuchen die drei Erwachsenen – Jeder für sich und alle gemeinsam – auf ihre eigene Art und Weise mit dieser Situation umzugehen.