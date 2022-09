RTL zeigt auch Basketball-Halbfinale im Free-TV

TV-News

Am Freitag steigt das Halbfinale des DBB-Teams gegen Spanien. Die Partie wird wie das Viertelfinale erneut live im Free-TV zu sehen sein.

Deutschland schaffte am Dienstagabend sensationell den Einzug ins Halbfinale dergeschafft und Griechenland mit 107:96 in der Berliner Mercedes-Benz-Arena besiegt. Strahlender Sieger war dabei nicht nur das DBB-Team, sondern auch der Privatsender RTL , der sich kurzfristig über eine Sublizenz mit der Deutschen Telekom die Übertragungsrechte sichern konnte. Die entscheidende Phase im vierten Viertel verfolgten beim Kölner Sender 2,06 Millionen Zuschauer, was in der Zielgruppe zu einem grandiosen Marktanteil von 18,0 Prozent führte.Die Reise des Teams von Bundestrainer Gordon Herbert setzt sich nun am Freitag, 16. September, gegen Spanien fort. Auch dieses Spiel wird wieder im Free-TV bei RTL zu sehen sein, wie der Sender am Mittwoch offiziell bestätigte. Gespielt wird erneut in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena.Der Tip-Off erfolgt wie am Dienstag um 20:30 Uhr, RTL steigt um 20:15 Uhr in die Übertragung ein. Die Moderation der Vorberichte übernimmt erneut Laura Papendick. Auch Kommentator Frank Buschmann wird wieder im Einsatz sein, er wird das Spiel gewohnt emotional kommentieren.