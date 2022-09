3 Quotengeheimnisse

Es gab schon wieder zahlreiche spannende Quoten aus den vergangenen sieben Tagen. Unter anderem strahlte das ZDF «Better Call Saul» aus.

Mit einer speziellen Veranstaltung sollte den Kreativen des Deutschen Fernsehpreises mehr Raum gegeben werden. Die zweistündige Show wurde allerdings nur in der Nacht auf Mittwoch ausgestrahlt und erreichte 0,17 Millionen Zuschauer, wovon 0,05 Millionen 14- bis 49-Jährige erschlossen wurden. Die Marktanteile beliefen sich auf 4,7 Prozent bei allen sowie 5,3 Prozent bei den jungen Menschen.Der Bücher-Experte Denis Scheck war am Sonntag wieder da. In der 30-minütigen Sendung, die am Sonntag in der Nacht auf Montag ausgestrahlt wurde, wollten 0,29 Millionen Zuschauer die Buchempfehlung „Über die See“ von Mariette Navarro sehen. Außerdem war der 31. Fall von Donna Leon ein Thema. Die Sendung erreichte nur 3,8 Prozent Marktanteil. Wenig Begeisterung beim jungen Publikum: Mit 50.000 Zusehern fuhr man 2,7 Prozent Marktanteil ein.Von Sonntag auf Montag strahlte die Fernsehstation ZDF die achte Folge der fünften Staffel des «Breaking Bad»-Spin-offs aus. Darin gab Lalo dem Titelhelden Jimmy Anweisungen, wo die Sieben-Millionen-Dollar-Kaution übergeben wird. Das sahen sich 0,25 Millionen Zuschauer nachts um 02.10 Uhr an, der Marktanteil lag bei 9,1 Prozent. Mit 10.000 jungen Menschen waren nur 1,5 Prozent möglich.