«Der Gejagte»: Auch Prime Video macht eine Jan-Ullrich-Doku

TV-News

Geplant ist eine vierteilige Hochglanzdokumentation, die von Jan Ullrich selbst kommentiert werden soll.

Das Erste veröffentlichte Ende Juni die fünfteilige Doku-Serieüber den erfolgreichsten deutschen Radsportler aller Zeiten. Die Reihe wurde zum Gesprächsthema und zum Mittelpunkt vieler Zeitungen. Nun möchte Amazon Prime Video eine weitere Doku-Reihe über Jan Ullrich hinterherschieben, in der Ullrich nach Angaben der Produktionsfirma Constantin Dokumentation „auspacken“ möchte – „umfassend, ehrlich und exklusiv“, wie es heißt. Geplant ist eine vierteilige „Hochglanzdokumentation“, die das Publikum an die wichtigsten Karriereschauplätze der Radsportlegende führt. Erneut soll die Geschichte von den Anfängen bis zum großen Triumph bei der Tour de France sowie die darauffolgenden Abstürze und Doping-Vorfälle geschildert werden. Ullrich kommentiert die Szenen dabei selbst.„In letzter Zeit ist sehr viel über mich berichtet worden, Positives und Negatives. Jetzt ist es Zeit, dass ich mal meine Geschichte erzähle, die ganze Geschichte, wie ich vom Jäger zum Gejagten wurde. Ich möchte euch gerne mitnehmen auf eine Reise durch mein Leben. Mit allen Turbulenzen, Rückschlägen und Herausforderungen“, erklärt Jan Ullrich im Hinblick auf die Doku(Arbeitstitel).Jochen Köstler, Geschäftsführer der Constantin Entertainment, fügt an: „Der direkte Zugang zu Jan und exklusives Footage machen diese Doku-Serie zur bisher umfassendsten Darstellung seiner Geschichte. Sein starker Wille, immer wieder aufzustehen, hat mich wirklich tief beeindruckt.“ Kaspar Pflüger, Country Director DACH bei Prime Video, ergänzt: „Jan Ullrich gehört zweifelsohne zu den größten und bedeutendsten deutschen Sportlern der vergangenen Dekaden. Wir freuen uns sehr darauf, seine Story – die ganze Story – ungefiltert und exklusiv unseren Prime Video-Zuschauer*innen zeigen zu können.“Produziert wird die Doku-Serie von Constantin Dokumentation. Produzent ist Jochen Köstler, Executive Producer Jan Klophaus, der für Prime Video bereits die Dokus «BILD.Macht.Deutschland?» und «Schickeria» verantwortete. Regie führt Sebastian Dehnhardt, der ebenfalls Erfahrung im Bereich Sportlerporträts vorweisen kann. Er inszeniert bereits «Klitschko» und «Nowitzki. Der perfekte Wurf».