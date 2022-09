Prime Video begleitet DFB-Team bei der WM in Katar

TV-News

Eine sechsteilige Doku-Serie soll sowohl Einblicke hinter die Kulissen bei der Vorbereitung auf die Winter-Weltmeisterschaft als auch während des Turniers geben. Bundestrainer Hansi Flick spricht von einer „intensiven Begleitung“.

Die Doku-Abteilung der Produktionsfirma UFA wird für den Streamingdienst Amazon Prime Video in die Fußstapfen von Sönke Wortmann treten, der einst die deutsche Fußballnationalmannschaft während der WM 2006 im eigenen Land begleitete. UFA Documentary wird das DFB-Team von Hansi Flick in diesem Winter bei der Weltmeisterschaft in Katar filmen, woraus sechs Episoden für die Doku-Serieentstehen sollen. UFA Documentary produziert die Serie in Koproduktion mit Stereo Films, als geplantes Startdatum ist das Frühjahr 2023 vorgesehen.Das Publikum erhält durch die sechs Folgen Einblicke vor und hinter den Kulissen der DFB-Elf und erfahren, was bei den Vorbereitungen im Trainingslager, in der Nations League und bei Freundschaftsspielen geschieht. Besonders im Fokus steht dann selbstredend das Turnier in Katar. Das Kamerateam lichtet währenddessen den Alltag und die Abläufe bei der Nationalmannschaft ab. Ein wichtiger Aspekt dabei soll auch die Vorbereitung auf die besondere Situation im umstrittenen Austragungsland spielen.„Das Amazon-Team begleitet uns intensiv und bietet viele exklusive Einblicke in unsere Abläufe“, sagt Bundestrainer Hansi Flick. „Die Doku-Serie verfolgt uns bei unserem Ziel zurück an die Weltspitze und zeigt, wie hart wir dafür arbeiten. Mit der WM steht unsere größte Challenge noch an. Es wird herausfordernd, emotional und am Ende hoffentlich erfolgreich. Wir gehen ALL IN und wollen das mit der Doku-Serie auch den Fans ermöglichen.“Marc Lepetit, Geschäftsführer und Produzent UFA Documentary, fügt an: „Als Nico Hofmann mit Oliver Bierhoff zu uns kam mit dem Projekt, war klar: die Deutsche Nationalmannschaft ist eine der größten Mannschaften im Fußballsport und «All or Nothing» ist die Sport-Doku-Marke dieser Welt. Es ist eine Ehre, die Faszination des Spiels und der Mannschaft hinter dem DFB-Team, die Herausforderungen des größten Turniers der Fußballwelt und die Erzählform des Formates zusammenzubringen. Gemeinsam mit unserem kreativen Team, unserem Partner Stereo Films und Amazon Studios fangen wir die Geschichten ein, freuen uns über die Offenheit und das Vertrauen des Teams. Wir werden die Zuschauer:innen mit auf die Reise durch das Turnier, die Höhen und Tiefen nehmen und ein Bild zeichnen, das man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Wir freuen uns auf die kommenden Monate.”Die Doku-Serie wird von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit UFA Documentary und in Koproduktion mit Stereo Films produziert. Regie führt Christian Twente («Uli Hoeneß – Der Patriarch»), Produzent ist Marc Lepetit («Ku’damm 56/59/63», «Sturmfahrt»). Executive Producer seitens der UFA sind Nico Hofmann und Sebastian Werninger, Co-Executive Producer ist Hannes Heidenreich von Stereo Films («FC Bayern – Behind the Legend»).