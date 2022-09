Abschiedsprozession der Queen: ARD, ZDF & RTL übertragen live

TV-News

Während RTL zwei Stunden für den Trauerzug der verstorbenen Queen vom Buckingham Palace zur Westminster Hall freiräumt, erweisen die öffentlich-rechtlichen Sender sogar vier Stunden lang Elizabeth II. die letzte Ehre.

Großbritannien ist nach dem Tod von Queen Elizabeth II. noch immer in großer Trauer, nachdem die Monarchin am vergangenen Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorben war. Am Mittwoch, 14. September, haben die Briten noch eine letzte Möglichkeit Abschied vom offiziellen Staatsoberhaupt zu nehmen, denn dann wird der Sarg der Queen in einem Trauerzug vom Buckingham Palace zur Westminster Hall überführt. Die Prozession wird begleitet von König Charles III., seinen Geschwistern Anne, Edward und Andrew sowie seinen Söhnen William und Harry. Zur Totenwache werden hunderttausende Menschen erwartet.Auch hierzulande können die Menschen die letzte Reise von Queen Elizabeth II. an den Fernsehschirmen verfolgen. Sowohl Das Erste als auch das ZDF gehen jeweils ab 13:00 Uhr live auf Sendung, um Bilder aus London zu liefern. Für Das Erste moderiert Julia-Niharika Sen, als Kommentatorin fungiert Leontine von Schmettow. Im ZDF begleitet Peter Frey die Sendung, die wie im Ersten vier Stunden dauern wird. An Freys Seite werden die Expertinnen Julia Melchior, Diana Zimmermann und Karina Urbach zu sehen sein.Auch RTL räumt dem Abschied der Queen Platz im Programm frei. Zwischen 15:00 und 17:00 Uhr überträgt der Kölner Sender ein, das von Frauke Ludowig moderiert wird. Sie begrüßt Modedesigner Guido Maria Kretschmer sowie Adelsexperte Michael Begasse im Studio und liefert weitere Einordnungen zur Trauer-Prozession.