FX: Comedy-Specials von Kate Berlant und Byron Bowers

US-Fernsehen

Das Disney-Unternehmen hat zwei neue Formate angekündigt.

FX steigt in den Stand-up-Comedy-Ring ein: Die Comedy-Specials von Kate Berlant und Byron Bowers werden am 15. September exklusiv auf Hulu zu sehen sein, kündigte der Sender an.ist das erste Live-Solo-Stand-up-Special der Komikerin. In einem intimen Rahmen nimmt es der «A League of Their Own»-Star in ihrer absurden Show nicht nur mit dem Publikum, sondern auch mit einem Spiegelbild ihrer selbst auf. Während sie die Erwartungen des Publikums an ihre Comedy herausfordert, analysiert Berlant ihr eigenes Bedürfnis zu performen sowie ihre Verbindung zum Publikum.In seinem ersten Stand-up-Special untersucht Bowers seine eigene Identität nach einer Erfahrung mit psychedelischen Pilzen in. In seiner Heimatstadt Atlanta spricht Bowers über seinen langen Weg zu seinem ersten Comedy-Special, das Stigma der psychischen Gesundheit, seinen schizophrenen Vater und seine Gefühle in Bezug auf sein Schwarzsein.Dies sind die ersten Comedy-Specials, die von FX produziert werden. Sie folgen auf die letztjährige Premiere von «Hysterical», einer Dokumentation des Senders, die erforscht, "wie eine unerschrockene Gruppe von Frauen, die Grenzen überschreiten, das Spiel verändern und erforschen, was nötig ist, um die Stimmen ihrer Generation und ihres Geschlechts zu werden", wie es in der Zusammenfassung des Films heißt.