Serienprogramm im Ersten steigert sich weiter

Quotennews

Der Trend der vergangenen Wochen setzte sich fort, denn zunehmend mehr Menschen schalten für «Die Kanzlei» und «In aller Freundschaft» ein.



Das Erste legt seit den vergangenen Wochen am Dienstagabend immer mehr zu, vor allem seit wieder neue Ausgaben vongesendet werden. Diese Woche fanden 4,84 Millionen Zuschauer für das Programm auf den Sender, was für Platz zwei auf der Tagesrangliste, direkt hinter der «Tagesschau», reichte. Dies wurde mit einem starken Marktanteil von 18,6 Prozent belohnt. Auch die 0,51 Millionen Jüngeren steigerten sich weiter und kamen somit diese Woche auf eine gute Quote von 9,1 Prozent.legte einen deutlichen Sprung hin und vergrößerte die Reichweite so von zuletzt 4,22 auf 4,55 Millionen Menschen. Es ist das beste Resultat seit Ende Mai. Dadurch wuchs auch die Sehbeteiligung von zuletzt hohen 16,7 auf nun starke 18,2 Prozent. Auch wenn die jüngere Zuschauerzahl mit 0,47 Millionen leicht sank, lag man hier zum ersten Mal seit sieben Wochen mit guten 8,5 Prozent Marktanteil wieder über dem Senderschnitt.Das ZDF blickte im Rahmen der Dokumentationauf das Leben von Queen Elizabeth II. zurück. In den vergangenen Wochen punktete die Doku-Reihe nicht sonderlich. Mit dem aktuellen Thema fuhr man diesmal etwas besser, dennoch war weiterhin viel Luft nach oben. 2,61 Millionen Interessente sorgte für eine mäßige Sehbeteiligung von 10,0 Prozent. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen befanden sich mit 7,6 Prozent genau im Senderschnitt.