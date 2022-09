RTL setzt «GZSZ»-Spin-off «Leon» fort

TV-News

Die Fortsetzung des Spin-offs trägt den Titel «Leon – Kämpf um deine Liebe». Wieder mit dabei sind Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow.

Auch nach 30 Jahren ist die RTL-Soapeines der gefragtesten Programme des Kölner Senders. In diesem Jahr verfolgten im Schnitt 2,34 Millionen Zuschauer die Serie am werktäglichen Vorabend, in der Zielgruppe kommt RTL damit auf grandiose 15,1 Prozent. Mit den Ablegern «Sunny – Wer bist du wirklich?» und «Nihat – Alles auf Anfang» hat man in den vergangenen Jahren das «GZSZ»-Universum ausgebaut, in diesem Jahr bekam auch Daniel Fehlow alias Leon Morena miteinen eigenen Spin-off, der bei RTL+ über acht Episoden erzählt wurde. Im linearen Fernsehen wurde eine Spielfilmfassung gezeigt, die am 15. Februar 2022 zur besten Sendezeit 2,14 Millionen Menschen unterhielt. Mit 11,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe lief es zwar nicht so gut wie die Mutterserie, für RTL reichte es aber dennoch, um einer Fortsetzung grünes Licht zu geben, wie der Sender am Mittwochmorgen bestätigte.Demnach produziert UFA Serial Drama derzeit auf Rügen neue Ausgaben, bei der erneut Leon Moreno im Mittelpunkt steht. Die Fortsetzung trägt den Titel. Darin trifft er wieder auf Sarah Elsässer, die von Susan Sideropoulos gespielt wird. RTL verspricht: Auch für Zuschauer ohne «GZSZ»-Vorkenntnisse lohne sich das Einschalten in «Leon – Glaub nicht alles, was du siehst». Produzentin ist Annette Herre, Producerin Claudia Danne. Das Drehbuch stammt von Nina Blum. Regisseur ist Klaus Knoesel. Seitens RTL verantwortlich ist Christiane Ghosh, die als Executive Producerin fungiert. Ghosh stellt ein mögliches Happy End der Liebesgeschichte zwischen Moreno und Elsässer in Aussicht: „Wir zeigen den Fans, was sie sich gewünscht haben und versprechen schon jetzt atemberaubende Bilder von der Insel Rügen. Urlaubsfeeling, Emotionen und Spannung sind damit vorprogrammiert.“Hauptdarsteller Daniel Fehlow erklärt: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Story von Leon rund um Liebe, Action und Drama weitergeht und dass wir zurück auf der wunderschönen Insel Rügen sind.“ Susan Sideropoulos fügt an: „Das schönste Geschenk nach einer erfolgreichen und großartigen Reise, ist immer eine Fortsetzung. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir eine weitere spannende Leon-Geschichte erzählen dürfen. Und das Ganze mit alten, aber auch neuen tollen Kollegen.“„Eine packende Story, große Gefühle und tolle Bilder am Ostseestrand – das nächste Kapitel der wunderbaren Liebesgeschichte von Sarah und Leon sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich freu mich auf die anstehenden Dreharbeiten und wünsche dem Team gutes Gelingen“, so Annette Herre, Produzentin UFA Serial Drama. Die Ausstrahlung von «Leon – Kämpf um deine Liebe» ist für 2023 auf RTL+ und bei RTL geplant.