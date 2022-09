Neuer Job für Tori Spelling

US-Fernsehen

Der ehemalige «Beverly Hills, 90210»-Star moderiert eine MTV-Show.

MTV startet seine allererste Beziehungs-Wettbewerbsserie., moderiert von Tori Spelling, wird am Mittwoch, 12. Oktober, um 21.30 Uhr auf MTV in den USA und in mehr als 170 Ländern weltweit ausgestrahlt. Die Reality-Show wird zwölf Episoden umfassen, in denen die Zuschauer versuchen, herauszufinden, wer eine echte Beziehung hat und welche Paare es nur vortäuschen.Die offizielle Beschreibung von MTV lautet: "Machtspiele stellen ihre Beziehungen auf die Probe und geben Aufschluss darüber, wer die Wahrheit sagt oder nach Strich und Faden lügt. Am Ende jeder Folge müssen die Paare während der Wahrheitszeremonie denjenigen, von dem sie glauben, dass er über ihre Liebe lügt, aus dem Wettbewerb ausschließen. Wenn sie richtig raten und die Lügner rausschmeißen, erhöhen sie den Preisfonds um jeweils 25.000 Dollar. Nur ein Paar kann gewinnen und den gesamten Preistopf mit nach Hause nehmen, aber wird es ein Liebespaar oder ein Lügner sein?"Leanne Mucci, Craig Orr, Sitarah Pendelton-Eaglin und John Varela fungieren als ausführende Produzenten für MTV Entertainment Studios; Sarah Tyekiff, Rebecca Kenny-Smith, Cheryl Price, Manus Wynne und Huw Slipper sind ausführende Produzenten für Lime Pictures.