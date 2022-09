Zweite Staffel von «Jenke. Crime.» startet auf deutlich niedrigerem Niveau

Quotennews

So viele Zuschauer wie im Vorjahr ließen sich nicht für neue Folgen der Reportagereihe begeistern.



Im Rahmen der Reportagereihesetzt sich Jenke von Wilmsdorff mit verschiedenen Verbrechen auseinander. Er möchte sehen, was die Kriminellen zu ihren eigenen Taten sagen und was in ihren Köpfen vorgeht. Dazu konfrontiert er sie mit ihren Opfern und den Schauplätzen ihrer Vergehen. Zum Start der zweiten Staffel traf der Moderator in der neuen Ausgabe auf Detlef Kowalewski, einem verurteilten Drogendealer und international gesuchten Straftäter, der zwei Mal aus Hochsicherheitsgefängnissen ausbrach.Die erste Staffel lief im Mai des Vorjahres und überzeugte bis zu 1,23 Millionen Fernsehenden, was soliden 4,1 Prozent Marktanteil entsprach. Die erfolgreichste Ausgabe brachte es bei den 0,91 Millionen Jüngeren auf eine hohe Quote von 11,3 Prozent. Mit dem bisherigen Erfolg konnte der Auftakt der zweiten Staffel nun nicht mehr mithalten. Erstmal lag man mit 0,77 Millionen Zuschauern deutlich unter der Marke von einer Million Menschen. Dies spiegelte sich auch in einem annehmbaren Marktanteil von 3,1 Prozent wider. Bei den 0,49 Millionen Umworbenen landete man mit guten 9,0 Prozent Marktanteil noch knapp über dem Senderschnitt.hatte in der Vorwoche noch abgeräumt und einen starken Marktanteil von 5,3 Prozent auf dem Gesamtmarkt sowie 14,1 Prozent in der Zielgruppe geholt. Doch ohne einen überzeugenden Vorlauf wie «Wer stiehlt mir die Show?» wurde dies nun deutlich schwieriger. Dies zeigte sich daran, dass gestern lediglich 0,28 Millionen Interessenten auf dem Sender blieben, was schwache 1,9 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Bei den 0,19 Millionen Werberelevanten verlor man gegenüber der Vorwoche acht Prozentpunkte, so dass die Sehbeteiligung nun bei mauen 5,1 Prozent lag.