23. Deutscher Fernsehpreis: Die Nacht der Kreativen: Die Gewinner

Hintergrund

Die ersten Preise wurden an die Film- und Fernsehschaffende in Köln vergeben. Einen klaren Sieger gab es allerdings nicht.

Beste Regie Fiktion

Bestes Buch Fiktion

Beste Kamera Fiktion

Bester Schnitt Fiktion

Beste Musik Fiktion

Beste Ausstattung Fiktion

Beste Regie Unterhaltung

Bestes Buch Unterhaltung

Beste Ausstattung Unterhaltung

Beste Kamera Info/Dokumentation

Bester Schnitt Info/Dokumentation

Im Kölner Studio Ehrenfeld wurden am Dienstagabend im Rahmen der „Nacht der Kreativen“ die persönlichen Auszeichnungen des 23. Deutschen Fernsehpreises vergeben. Die Jury unter dem Vorsitz von Produzent Wolf Bauer suchte die Harmonie und vergab elf Preise an neun Formate. Die von Riverside Entertainment produzierte Gala ist am Dienstag, um 22.25 Uhr bei 3sat zu sehen und eine Wiederholung folgt um 00.45 Uhr im ZDF. Jana Pareigis führte durch das mehrstündige Event.„Das Fernsehschaffen befindet sich aktuell in einer sehr spannenden Phase des Wandels und Experimentierens,“ so Wolf Bauer. „Und dass diese Experimente gelingen, ist das Verdienst vieler einzelner kreativer Köpfe. Dies machte ‚Die Nacht der Kreativen‘ in besonderer Weise sichtbar, indem sie die Leistungen derjenigen in den Mittelpunkt rückte, die eher hinter den Kameras und jenseits der Scheinwerfer agieren. Die Konzentration auf die Personenkategorien ‚Beste Regie‘, ‚Bestes Buch‘, ‚Beste Kamera‘, ‚Bester Schnitt‘, ‚Beste Musik‘ und ‚Beste Ausstattung‘ in Fiktion, Unterhaltung und Information führte überdies die enorme Bandbreite der Leistungen im deutschen Fernsehen vor Augen und ermöglichte somit eine besondere Würdigung. Meine herzlichen Glückwünsche gelten allen Preisträger:innen. Darüber hinaus gratuliere ich aber auch allen Nominierten zu ihren herausragenden Beiträgen.“- Matti Geschonneck für «Die Wannseekonferenz» (ZDF)- Barbara Ott und Arabella Bartsch für «Deadlines» (ZDFneo)- Oliver Ziegenbalg und Robert Thalheim für «The Billion Dollar Code» (Netflix)- Johannes Boss für «Oh Hell» (Telekom/WarnerTV)- Pascal Schmit für «Die Heimsuchung» (Das Erste)- Henner Besuch für «The Billion Dollar Code» (Netflix)- Andreas Baltschun und Lucas Seeberger für «Der Pass» (Sky)- Simone Bräuer für «Ferdinand von Schirach - Glauben» (RTL+)- Raffael Seyfried für «Ein Leben lang» (Das Erste)- Helmut Zerlett und Robert Matt für «Faking Hitler» (RTL+)- Myrna Wolff und Ingen Benesch für «The Billion Dollar Code» (Netflix)- Jerome Lator für «Der Palast» (ZDF)- Andrea Achterberg für «The Taste» (Sat.1)- Jörg Imholz für «Kampf der Realitystars» (RTLZWEI)- Sarah Bosetti für «Bosetti will reden!» (ZDFkultur)- Claudius Pläging für «Die Carolin Kebekus Show» (Das Erste)- Bode Brodmüller, Nils Bieda und Justus Saretz für «Wer stiehlt mir die Show?» (ProSieben)- Bas van der Pel. Oliver Fuchs für «99 – Eine:r schlägt sie alle!» (Sat.1)- Nicolai Mehring für «Shiny_Flakes – The Teenage Drug Lord» (Netflix)- Christian von Brockhausen und Willem Konrad für «Soldaten» (NDR)- André Hammesfahr für «Der Ausbruch – War die Pandemie vermeidbar?» (ZDF)- Andreas von Heune und Yütte Reischmann für «Kevin Kühnert und die SPD» (NDR)