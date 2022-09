«DHDL» löst «WWM?» als stärkste Kraft in der Zielgruppe ab

Quotennews

Insgesamt konnte Günther Jauch aber die meisten Zuschauer anlocken, musste aber ein Minus von über 300.000 Sehern hinnehmen. Für Barbara Salesch geht es derweil weiter bergab.

In der vergangenen Woche avanciertezum gefragtesten Primetime-Programm aller deutschen Sender, obwohl die RTL-Sendung mit 3,70 Millionen Zuschauern ab drei Jahren sich gar nicht zu neuen Höhen aufschwang. Dennoch reichte es – auch aufgrund der etwas überraschenden ZDF-Schwäche – zu 15,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und starken 16,3 Prozent in der Zielgruppe, was einem neuen Jahresbestwert für eine reguläre Folge entsprach. In dieser Woche verfolgten 3,39 Millionen Zuschauer die Sendung mit Günther Jauch, der Marktanteil bewegte sich bei weiterhin starken 13,2 Prozent. Mit 0,75 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierte RTL eine Einschaltquote von 12,6 Prozent – ebenfalls ein toller Wert, doch gingen im Vergleich zur Vorwoche 180.000 werberelevante Zuschauer flöten, sodass man den Zielgruppen-Nimbus einbüßte.Diesen holte sich an diesem Montag VOX mit der Gründershow. Das von Amiaz Habtu präsentierte Format unterhielt ab 20:15 Uhr zwar „nur“ 1,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, davon stammten aber 0,86 Millionen aus der Zielgruppe – vergleichbar mit dem Ergebnis von vor acht Tagen. Die Marktanteile beliefen sich auf 8,1 Prozent bei allen, in der Zielgruppe wurden herausragende 15,1 Prozent gemessen. Damit konnte die VOX-Sendung zwar die Reichweite der vergangenen Woche ausbauen, als 1,92 Millionen Zuschauer gemessen wurden. Damals holte man aber noch einen Zielgruppenanteil von 16,4 Prozent. Trotz der Einbuße liegt «DHDL» weiterhin auf einem erstaunlich hohen Niveau.Zurück zu RTL: Dort startetein die zweite Sendewoche. Die einstige Sat.1-Richterin fährt für den Kölner Sender weiterhin gute Werte ein, wenngleich das Quoten-Niveau aus der Premieren-Woche nicht gehalten werden konnte. Diesmal schalteten 0,38 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was der niedrigsten Reichweite der jungen Sendungsgeschichte entspricht. Um 11:00 Uhr lagen die Marktanteile bei 8,1 Prozent bei allen und 8,8 Prozent bei den Umworbenen – ebenfalls schwächster Wert. Die Premiere am vergangenen Montag holte noch 12,9 Prozent. Auch die an diesem Montag 80.000 gemessenen Zielgruppen-Zuschauer bedeuten ein neues Tief für Salesch bei RTL