Mehr Menschen schauen «The Crown»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst verzeichnete steigende Zuschauerzahlen.

Es überrascht nicht, dass der Tod von Königin Elizabeth II. am 8. September – der eine historische 70-jährige Regentschaft beendete – das Interesse an, der beliebten Netflix-Serie, die das Leben der Monarchin und die Ereignisse während ihrer Zeit auf dem Thron über mehrere Jahrzehnte hinweg nachzeichnet, neu entfachte.«The Crown» beginnt in den späten 1940er Jahren, bevor Elizabeth zur Königin von England wird, und endet mit Staffel sechs, die die Serie in die frühen 2000er Jahre führt. «The Crown» wird von Left Bank Pictures in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Television für Netflix produziert.Zwischen Freitag und Sonntag (9.-11. September) stiegen die Zuschauerzahlen der Serie in Großbritannien um mehr als 800 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum von Freitag bis Sonntag, teilte das Datenanalyseunternehmen Whip Media mit. In den USA haben sich die Zuschauerzahlen von «The Crown» von Freitag bis Sonntag im Vergleich zur Vorwoche mehr als vervierfacht, und in Frankreich haben sich die Zuschauerzahlen laut Whip Media sogar verdreifacht.