«Rap Sh!t» geht in Runde zwei

US-Fernsehen

Bereits im Juli 2022 veröffentlichte HBO Max die erste Staffel.

Die acht Episoden umfassende erste Staffel der Comedy-Seriewurde ursprünglich im Juli auf dem Streaming-Dienst ausgestrahlt. Die Serie folgt den entfremdeten Highschool-Freundinnen Shawna (Aida Osman) und Mia (KaMillion) aus Miami, die sich wieder zusammenfinden und eine Gruppe gründen."Wir freuen uns sehr, mit diesem unglaublich talentierten Team eine weitere Staffel in der Welt von «Rap Sh!t» zu spielen", so Serienschöpferin und ausführende Produzentin Issa Rae. "Diese Show und ihre Besetzung sind einzigartig, und ich bin begeistert, dass ich das wieder mit ihnen machen kann", sagte Singleton. "Wir werden noch größer und härter!"„Wir sind begeistert, diese Reise mit Shawna und Mia und der unglaublich lustigen Welt von «Rap Sh!t» fortzusetzen", fügte Sarah Aubrey, Head of Original Content bei HBO Max , hinzu. "Mit den wunderbar komödiantischen und einzigartigen Perspektiven von Aida Osman, KaMillion, Issa Rae, Syreeta Singleton und dem Team von Hoorae wird Staffel zwei sicher noch mehr Verführung und Intrigen bringen."