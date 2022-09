Michael Keaton reagiert auf «Batgirl»

US-Fernsehen

Bei der Emmy-Verleihung in Los Angeles äußerte er sich über den eingestampften Film.

Michael Keaton, der seinen ersten Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Serie oder Anthologie gewonnen hat, reagierte hinter der Bühne auf die Absage von «Batgirl» bei der Emmy-Verleihung am Montagabend. "Ich denke, es war eine geschäftliche Entscheidung. Ich gehe davon aus, dass es eine gute Entscheidung war. Ich weiß es wirklich nicht", sagte Keaton.Letzten Monat wurde bekannt, dass Warner Bros. «Batgirl» auf Eis gelegt hat und den Film auf keiner Plattform veröffentlichen wird. In der DC-Comics-Verfilmung, die ein Produktionsbudget von 90 Millionen Dollar hatte, spielte Leslie Grace die Rolle der Barbara Gordon/Batgirl. Keaton übernahm in dem Film, in dem auch J.K. Simmons und Brendan Fraser mitspielten, erneut die Rolle des Batman.Auf die Frage, wann er das nächste Mal als Batman auftreten wird, scherzte Keaton: "Wahrscheinlich etwas später am Abend, wenn man Glück hat. Wir werden sehen", fuhr er fort. Es war großartig. Es hat Spaß gemacht. Ich habe wirklich keine Ahnung." Keaton gewann seinen ersten Emmy für seine Rolle als Dr. Samuel Finnix in der Hulu-Serie «Dopesick».