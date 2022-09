Primetime-Check

Wie lief es für die Kelly Family bei RTLZWEI? Räumte «Die Höhle der Löwen» bei VOX einmal mehr ab?

Das Erste startete mit einemin die Primetime und informierte 3,19 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,76 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bei überdurchschnittlichen 12,5 und 13,6 Prozent.undbehielten ab 20:30 Uhr 2,05 und 2,53 Millionen Zuschauer, der Markanteil sank auf 7,7 beziehungsweise 10,5 Prozent. Bei den Jüngeren standen 5,5 und 6,7 Prozent zu Buche. Diewollten 2,26 Millionen Menschen nicht verpassen, die Marktanteile stiegen auf 13,0 und 10,3 Prozent. Im ZDF lief der Thrillervor 3,96 Millionen Sehern, was einem Marktanteil von 15,1 Prozent entsprach. Der 90-minütiger verzeichnete mit 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährigen 6,1 Prozent in dieser Gruppe.undkamen danach noch auf 3,06 und 1,59 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sanken auf 12,9 und 9,9 Prozent. Bei den Jüngeren waren 8,3 und 5,6 Prozent drin.sammelte 3,39 Millionen Zuschauer ein, was Marktanteile von starken 13,2 Prozent bei allen und guten 12,5 Prozent in der Zielgruppe nach sich zog.undblieben noch 1,91 und 1,39 Millionen RTL-Zuschauer treu. In der Zielgruppe sank der Wert auf 8,1 und 8,4 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt blieb man mit 9,4 und 8,9 Prozent dagegen weiter über dem Senderschnitt.kam bei VOX auf 1,96 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 8,1 Prozent entsprach. In der Zielgruppe holte die Gründershow sagenhafte 15,1 Prozent. Bei RTLZWEI ging fürdie Reise weiter, was 0,71 Millionen nicht verpassen wollten. Mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent lag man über dem Senderschnitt. 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige generierten ebenfalls zufriedenstellende 4,2 Prozent.ProSieben setzte auf einen-Dreierpack, den 0,82, 0,81 und 0,66 Millionen Zuschauer sehen wollten, davon stammten 0,39, 0,38 und 0,30 Millionen aus dem werberelevanten Publikum. In der Zielgruppe generierte die Rote Sieben ausbaufähige 6,6, 6,4 und 6,7 Prozent Marktanteil. Sat.1 fuhr mit dem Spielfilmdeutlich besser als zuletzt, denn Jason Momoa wollten 1,23 Millionen Zuschauer sehen. In der Zielgruppe reichte es damit zu guten 8,9 Prozent. Kabel Eins setzte aufund unterhielt 0,98 Millionen Filmfans. Mit 4,9 Prozent lief es auch hier überdurchschnittlich.