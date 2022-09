Paramount erwägt Showtime zu schließen

US-Fernsehen

Das Unternehmen will damit seinen Streamingdienst deutlich ausbauen.

Laut einem Bericht des „Wall Street Journal“, der sich auf anonyme Quellen beruft, führt Paramount Global "frühe" Gespräche darüber, Showtime als eigenständigen Dienst einzustellen und die Premium-Inhalte von Showtime in seinen Flaggschiff-Streamdienst Paramount+ zu verlagern. Dem Bericht zufolge hat Paramount in Gesprächen mit "mindestens einem großen Pay-TV-Partner" die Idee zur Schließung von Showtime "angesprochen".Insidern des Unternehmens zufolge stehen für die Marke Showtime keine Veränderungen an. Quellen bestätigten jedoch gegenüber dem Branchenblatt „Variety“, dass das Medienkonglomerat im Rahmen langfristiger Gespräche mit den Verleihern die Möglichkeit einer Zusammenlegung von Paramount+ und Showtime ins Auge fasst. In der Zwischenzeit startet nächste Woche SkyShowtime – ein Joint Venture zwischen Comcast und Paramount Global – in den nordischen Ländern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden, bevor es im vierten Quartal in die Niederlande expandiert.Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse des zweiten Quartals gab Paramount bekannt, dass Paramount+ nun 43,3 Millionen zahlende Kunden hat, was einem Nettozuwachs von 3,7 Millionen im Juni-Quartal entspricht (einschließlich 1,2 Millionen Abschaltungen in Russland). Die Gesamtzahl der Streaming-Abonnenten des Unternehmens erreichte im zweiten Quartal weltweit 63,7 Millionen, ein Zuwachs von 1,7 Millionen, was bedeutet, dass die anderen Direct-to-Consumer-Dienste des Unternehmens insgesamt 2,4 Millionen Abonnenten verloren haben.