«Upload»: Für Staffel drei schnappte man sich Jeanine Mason

US-Fernsehen

Serienfans kennen die Schauspielerin unter anderem aus «Roswell, New Mexikco».

Jeanine Mason hat sich der Besetzung der dritten-Staffel bei Amazon Prime Video angeschlossen. Staffel zwei von «Upload» debütierte im März auf dem Streamingdienst, und im Mai wurde die Serie für Runde drei verlängert. Das Format wurde von Greg Daniels entwickelt, der auch als ausführender Produzent und Showrunner der Serie fungiert. Howard Klein ist ebenfalls ausführender Produzent.Die Serie spielt in einer Welt, in der sich Menschen in ein digitales Leben nach dem Tod "hochladen" können. Mason schließt sich einem Cast an, zu dem Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Owen Daniels, Josh Banday und Andrea Rosen gehören.In der offiziellen Beschreibung zu Staffel zwei heißt es: "Nathan (Amell) steht an einem Scheideweg in seinem (Nach-)Leben... seine Ex-Freundin Ingrid (Edwards) ist unerwartet nach Lakeview gekommen, in der Hoffnung, ihre Beziehung zu stärken, aber sein Herz sehnt sich insgeheim immer noch nach seinem Kundendienst-Engel Nora (Allo). In der Zwischenzeit ist Nora von der Bildfläche verschwunden und hat sich mit der Anti-Tech-Rebellengruppe 'The Ludds' eingelassen."