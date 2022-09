FIFA+ dreht Doku-Reihe zur Katar-WM

International

Zu den Produzenten des Formats gehört unter anderem Sony Pictures Television.

Die Verantwortlichen der Streamingplattform FIFA+ haben eine neue Dokumentationsserie namensin Auftrag gegeben. Die Produktionsfirmen Whisper, Final Replay und Sony Pictures Television sollen eine zehnteilige Reihe über die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaften drehen. Die Serie wird "den Lieblingssport der Welt durch die Linse des menschlichen Strebens betrachten", so die offizielle Ankündigung. "Warum interessieren wir uns so sehr für das Spiel? Wie ticken außergewöhnliche Fußballer? Was treibt Mannschaften zu Höchstleistungen an? Was sagt er (wer ist er?) uns über uns selbst?"Die Serie, die sich sowohl mit dem Männer- als auch mit dem Frauenturnier befasst, wird einen noch nie dagewesenen Zugang zu den Archiven der FIFA-Weltmeisterschaft bieten, die bis in die 1930er Jahre zurückreichen, sowie Interviews mit Schlüsselpersonen des Sports wie Fans, Kommentatoren, Psychologen und natürlich den Fußballstars selbst. Als Grundlage dient auch die Plattform FIFA+, die der Verband überraschend im April 2022 launchte."Sport erzeugt und entfacht Emotionen wie kein anderer – insbesondere Fußball", sagt Mark Cole, Geschäftsführer von Whisper. "In «Moment of Truth» sprechen wir mit denjenigen, die große Momente in der Geschichte der Weltmeisterschaft erlebt haben. Anhand des unglaublichen Archivs der FIFA erläutern Sportstars wie Andres Iniesta, Lothar Matthäus, Aya Miyama und Michael Owen die Leidenschaft, die Freude und das Genie, die sie angetrieben haben, und wir versuchen herauszufinden, warum Fußball uns alle so sehr und so leidenschaftlich bewegt."Neil Canetty-Clarke, ausführender Produzent von Final Replay, erklärt: "Die Hälfte der Weltbevölkerung hat die letzte Weltmeisterschaft gesehen. «Moment of Truth», das von David Harewood aus Homeland gesprochen wird, bietet Fußballfans auf der ganzen Welt einen einzigartigen und fesselnden Einblick in die dramatischen Geschichten hinter dem Lieblingssport des Planeten."James Abraham, Redakteur bei FIFA+, fügte hinzu: "Dies ist eine innovative Zusammenarbeit zwischen FIFA+, Whisper, Final Replay und Sony für eine wirklich faszinierende Serie, die sich mit der Psychologie hinter dem schönen Spiel beschäftigt, das wir alle lieben. Das umfangreiche Archiv, das wir auf FIFA+ zu Hause haben, bietet die perfekte Kulisse für die Erzählung von «Moment of Truth» - wir freuen uns darauf, den Fußballfans diese einzigartige und aufschlussreiche Sichtweise auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu präsentieren."Henry Winter, Serienautor und Chef-Fußballredakteur der Times of London, sagte: "Von der ersten Minute beim Anpfiff in Montevideo, Uruguay, im Jahr 1930 bis zum Elfmeter von Megan Rapinoe im Finale der Frauen-WM 2019 – «Moment Of Truth» wird aufschlussreiche Momente der Wahrheit über das gesamte Spektrum hinweg erkunden – von den ikonischen bis zu den überraschenden und weniger bekannten."