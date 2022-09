Sat.1 räumt kompletten Montag für Queen-Beerdigung frei

TV-News

Am kommenden Montag wird Queen Elizabeth II. bestattet. Der Bällchensender überträgt an diesem Tag nicht nur die Trauerfeier aus London, sondern strahlt auch mehrere Dokumentationen aus.

Während sich Sat.1 mit Sonderprogrammierungen zum Trauerzug, bei der die verstorbene Queen Elizabeth vom Buckingham Palace zur Westminster Hall überführt wird, zurückgehalten hat – ARD, ZDF und RTL haben weite Strecken des heutigen Programms freigeschaufelt –, hat der Bällchensender frühzeitig seine Planungen für den kommenden Montag bekannt gegeben. Am 19. September soll die Queen beerdigt werden, weswegen Sat.1 weite Teile seines Programms der Berichterstattung zur Verfügung stellt.Sat.1 berichtet ab 11:50 Uhr live von der Trauerfeier aus der St. George Chapel in London.wird moderiert von Claudia von Brauchitsch, Marlene Lufen und Karen Heinrichs. Als Gesprächsgäste werden die Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen, die ehemalige Bunte-Chefredakteurin Patricia Riekel, Sänger Ross Antony sowie die Society-Experten Vanessa Blumhagen und Benjamin Bieneck erwartet. Bereits im Vorfeld schaltet dasab 5:30 Uhr immer wieder in Liveschalten in die englische Hauptstadt. Ab 9:55 Uhr zeigt Sat.1 zudem die Dokumentation «Queen Elizabeth II. – die ewige Königin».Auch im Anschluss an die Liveübertragung der Beerdigung bleibt die Queen Thema. Um 18:00 Uhr folgt der Spielfilmaus dem Jahr 2006, für den Helen Mirren einen Oscar für die beste Hauptrolle erhielt. Auch diewerden die Geschehnisse des Tages aufgreifen.„Unsere Zuschauer:innen sind herzlich eingeladen, am Montag mit der ganzen Welt Abschied von Queen Elizabeth zu nehmen. Sat.1 wird die Trauerfeierlichkeiten den ganzen Tag begleiten – vom Frühstücksfernsehen bis zu den Nachrichten um 19:55 Uhr. Unsere Expert:innen liefern Hintergründe und persönliche Einschätzungen“, erklärt Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling.Die übrigen Sender, wie ARD, ZDF oder RTL , haben bislang noch keine Berichterstattung über die Trauerfeier am Montag angekündigt. Es dürfte aber damit zu rechnen sein, dass auch dort die Beerdigung der Monarchin zu sehen sein wird.