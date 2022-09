Drama um die Pflegekinder

Soap-Check

Paula will dafür kämpfen, dass die Pflegekinder wieder bei ihr und Basti wohnen dürfen. Ein Besuch bei Marie im Heim wird jedoch von einer Mitarbeiterin verhindert.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Charlotte fordert von Amelie Verantwortung für die Baumaßnahmen und die damit verbundenen Schäden zu übernehmen. Amelie lehnt entschieden ab! Charlotte lässt sich nicht unter Druck setzten und geht zur Polizei. Aber Amelie dreht den Spieß um und erstattet gegen Charlotte Anzeige. Schließlich steht ihr Name unter dem Bauantrag. Anette und Malte wollen vor Petrov fliehen. Am Flughafen erfahren sie, dass Petrov das Land verlassen hat und kehren um. Malte ist nervös, weil eine Schmuggeltour nach Litauen während seiner Abwesenheit geplatzt ist. Tina hat die Fahrt übernommen. Bernd kann verhindern, dass Sandra und Mathias sich begegnen. Dann muss er von Finn erfahren, dass Nici Mathias zum gemeinsamen Essen mit Sandra eingeladen hat. Joe und Sam haben kurz vor ihrer Abreise nach New York Angst dort in der Schule nicht klarzukommen. Hendrik fragt sich besorgt, wie er helfen kann. Britta schlägt vorbereitende Kurse in New York vor. Dafür müssten die beiden früher als geplant abreisen. Kann Hendrik sich dazu durchringen?Nachdem Constanze Josie vorgeworfen hat, der Grund für ihre Trennung von Paul zu sein, sucht Josie Paul auf, um ihn zur Rede zu stellen. Von Pauls Geständnis und der Frage, ob sie wirklich nichts mehr für ihn empfindet, überfordert, zieht sich Josie zurück. Währenddessen will Constanze Paul zurückerobern. Doch als dieser bei seinem Entschluss bleibt, wird Constanze wütend und macht ein Geständnis. Trotz Werners Kompromiss, dass Robert und André gemeinsam die Küche leiten sollen, sind weitere Konflikte vorprogrammiert. Dies will Markus nutzen, um die beiden Köche gegeneinander auszuspielen. Als der Streit zwischen André und Robert zu eskalieren droht, bietet Markus Robert einen Ausweg an: Durch den Verkaufsgewinn des Ostflügels könnten sie ein neues Gästehaus mit Roberts eigenem Restaurant bauen. Als Alfons und Gerry zu einem Trachtenlagerverkauf fahren wollen, stellt sich heraus, dass Helene Gerrys Auto falsch geparkt hat und dieses abgeschleppt wurde. Obwohl Alfons und Gerry es noch rechtzeitig zum Verkauf schaffen, ist Helene die Situation peinlich und sie entschuldigt sich für ihr Verhalten.Obwohl Vera Konsequenzen für ihre impulsive Aktion erntet, hat sie ihr Ziel erreicht: Wird Lansing im Eilverfahren verkehrssicherer? Gregor ist erleichtert, als sich herausstellt, dass sich die betagte Annegret nicht für ihn interessiert. Warum aber hat sie dann Kontakt zu ihm aufgenommen? Prominenter Gast ist die Sängerin und Fernsehmoderatorin Stefanie Hertel.Bambi glaubt, dem Tod nur knapp entkommen zu sein. Ein Erlebnis, das seine Angst weckt, jederzeit aus dem Leben gerissen werden zu können. Chris gibt Lulu unwillkürlich das Gefühl, dass ihr Besuch etwas zu lange dauert. Also plant Lulu ihren Abschied aus der Schillerallee. Zumindest scheint es so. Um Wiedergutmachung bemüht, will Paco für Rufus eine Geburtstagsparty planen - und erkennt, dass die anderen dies bereits getan haben - ohne ihn.Imani will vor Dr. Bach nicht klein beigeben und übernimmt den freigewordenen Prüfungsplatz, obwohl sie kaum Zeit hat, ihre Wissenslücken zu füllen. Chiara versteht sich überraschend gut mit Leyla. Als die sich wegen ihrer Blutwerte sorgt, lässt sich Chiara zu einem Geständnis hinreißen. Ben bedauert es, Lucie mit seiner "Ausrede" Umstände zu machen. Er revanchiert sich, indem er ihr bei der Bewerbung hilft.Jonas kann es nicht glauben: Jessica steht auf Tuner? Jessica schafft es, ein Date mit Tuner einzutüten, der am nächsten Tag zugibt, dass ihm Jessica gefällt. Bis sie - ohne es zu wissen - in ein Fettnäpfchen tritt. Sunny hat sich für das Angebot aus Oslo entschieden. Jetzt muss sie das nur noch Emily beibringen. Doch als sie sieht, wie schlecht es ihr geht, bringt es Sunny nicht übers Herz, ihre Freundin hängen zu lassen.Mo muss wegen eines Langzeit-EKGs erneut auf eine Party verzichten. Er besteht aber ausdrücklich darauf, dass Jill trotzdem mit Beasty dorthin geht. Seine aufkeimende Eifersucht unterdrückt er einfach. Wenige Stunden später bereut er das jedoch schon. Mo bekommt nämlich ein Foto von Jill und Beasty zugeschickt, auf dem die beiden seiner Ansicht nach zu intim miteinander herumalbern. Nun hält er es nicht mehr zu Hause aus. Er will sich vor Ort ansehen, was Jill und Beasty auf der Party so treiben. Hannes versucht noch, Mo davon abzubringen – stößt dabei jedoch auf taube Ohren.Paula befindet sich in einem tiefen Tal der Tränen, seitdem ihre drei Pflegekinder wegen Sinas Autodiebstahl samt Fahrerflucht die WG verlassen mussten. Mittlerweile leben sie im Heim bzw. einer Jugendwohngruppe. Paula vermisst die drei schrecklich und schwört, alles dafür zu tun, damit Marie, Noah und Sina wieder zu Basti und ihr zurückkommen dürfen. Doch als Paula das Nesthäkchen Marie im Heim besuchen will, stellt sich ihr dort eine Mitarbeiterin in den Weg und verbietet den Kontakt. Marie bekommt trotzdem mit, dass Paula da ist, und winkt ihr vom Fenster aus zu. Spät am Abend ist Paula dann völlig baff, als Marie plötzlich vor der WG-Tür steht und sie anfleht, bleiben zu dürfen. Sie will nicht mehr ins Heim zurück. Paula kann nicht Nein sagen und versteckt das Mädchen in ihrem Zimmer – zumindest für eine Nacht.